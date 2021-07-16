Общество

Строительство соцгородка в Борисовичах будут контролировать ежедневно

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в субботу, 17 июля, провел совещание по вопросам строительства социального городка в деревне Борисовичи Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, глава региона напомнил, что ситуация на этом стратегическом для региона объекте складывается сложная. План-график, подписанный подрядчиком, не выполняется полностью.

Участники совещания детально проанализировали самые разные аспекты реализации проекта, в том числе вопросы кассового освоения, объемы выполнения строительных работ, привлечение дополнительных надежных субподрядных организаций. Были учтены и рекомендации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по итогам плановой проверки. Речь зашла и о том, как наиболее оптимально организовать процесс контрактации и приобретения разного специализированного оборудования.

«Переходим в режим ручного управления с нашей стороны. С подрядчиками надо ежедневно общаться, вести поэтапный контроль. Где есть нюансы — подсказывать. У нас нет времени и нет права на ошибку. Вы все должны быть максимально погружены в процесс, чтобы не было сбоев. Это стратегический проект», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор призвал специалистов разных комитетов, управлений и ведомств, задействованных в реализации проекта, к ежедневному межведомственному взаимодействию. «Вы должны быть знакомы с ситуацией во всех деталях, чтобы анализировать, прогнозировать, минимизировать возможные риски», — заметил Михаил Ведерников и поручил, чтобы ежедневно на объекте находился специалист администрации области для оперативного мониторинга ситуации.

Глава региона выразил готовность оказывать поддержку в решении наиболее сложных аспектов и получил ежедневно докладывать о решении текущих рабочих вопросов.