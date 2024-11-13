Кабмин утвердил размеры единоразовых выплат раненым участникам СВО

Военнослужащим, получившим тяжелые увечья и травмы, полагается единовременная выплата в 3 миллиона рублей, сообщила пресс-служба правительства РФ.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о порядке единовременных выплат отдельным категориям лиц в зависимости от тяжести увечий. Правительство утвердило постановление о размерах единовременной выплаты военнослужащим, получившим тяжелые увечья и травмы
«В этом случае полагается единовременная выплата в 3 млн рублей», - говорится на сайте российского кабмина.