Общество

Более 300 учеников с золотыми медалями выпустили школы Псковской области

Из 2804 учеников 11-х классов в этом году школу с золотой медалью окончили 333 человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по образованию.

Больше трети медалистов приходится на областной центр - 133 человека. На втором месте по их числе находятся Великие Луки (86 человек). Кроме того, 19 медалистов выпустили школы Островского района, 13 - Порховский район и 10 - Новосокольнический.

По 9 медалистов вышли из школ Порховского и Псковского районов, 8 из них учились в Невельском районе и еще 7 - в Опочецком. Также 5 медалистов окончили школы в Себежском районе, по 4 выпускника с медалями подготовили школы Усвятского, Стругокрасненского и Пустошкинского районов.

Отметим, что в Бежаницком, Дновском, Новоржевском и Пыталовском районах отлично завершили обучение по 3 человека. По 2 медалиста окончили школы Великолукского, Куньинского и Локнянского районов, по одному - учебные заведения Пушкиногорского, Палкинского, Красногородского и Гдовского районов.

Помимо этого, из 2804 учеников 28 человек сдали Единый государственный экзамен на 100 баллов. Больше всего отличившихся учеников в Пскове - 22 человека, еще 4 - в Великих Луках и по одному выпускнику - в Островском и Новоржевском районах.