Общество

Порховичам не дает спать шум по ночам в городском сквере

На непрекращающийся по ночам шум пожаловались жильцы дома №12а по проспекту Ленина в городе Порхове. Как пишет газета «Порховский вестник», тишину нарушает молодежь, которая проводит время в сквере возле арт-объекта «Карета».

Зону отдыха благоустроили недавно, и теперь молодые люди, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, вышедшие из питейного заведения напротив, здесь частые гости. Парк культуры и отдыха сейчас находится на ремонте.

Фото: газета «Порховский вестник»

А жильцам, чей дом расположен по соседству со сквером, приходится выбирать из двух зол - не открывать окна, несмотря на жару, или слушать крики. «Но почему на это не обращают внимание официальные органы? – спрашивает порхович. – Где полиция, дружинники, почему ДПС не останавливает катающихся ночью с огромной скоростью по проспекту водителей, не соблюдающих правила дорожного движения? Неужели нельзя призвать этих гуляк к порядку?»