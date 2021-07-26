Общество

Александр Баев поделился мнением о развитии территории на Четырех углах в Пскове

Заместитель главы Пскова, депутат гордумы по округу №6 Александр Баев в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 26 июля поделился мнением о развитии территории бывшего рынка на Четырех углах в Пскове.

«Можно сказать, что это центр города, туристический центр города, потому что туристы в основном здесь останавливаются в гостиницах. Считаю, что эту территорию нельзя отдать под застройку жилого сектора. У нас есть, куда развивать жилой сектор. А мест для отдыха и проведения досуга в городе, к сожалению, не так много. Было бы полезнее, если бы что-то сделали в ключе зоны для отдыха и проведения досуга», - сказал Александр Баев.