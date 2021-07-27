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Общество

В Роспотребнадзоре напомнили правила использования кондиционеров

27.07.2021 09:10|ПсковКомментариев: 0

Для создания комфортного и безопасного микроклимата для человека в помещении посредством кондиционера следует соблюдать ряд правил и общих стандартов, в числе которых - избегание резких температурных перепадов и правильное направление охлаждающего воздушного потока. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор пишут «Известия».

Согласно рекомендациям, перед выходом из охлаждаемого помещения на улицу некоторое время следует постоять в некондиционируемых помещениях или подъездах, и наоборот - если на улице температурные показатели слишком высокие, сразу заходить в помещение с кондиционером не рекомендуется. Любой переход должен быть постепенным.

«Разница между температурой на улице и температурой, заданной для охлаждения воздуха кондиционером, не должна превышать 7-10 градусов. Во время сильной жары понижать температуру воздуха в помещении нужно постепенно - на 2–3 градуса в час», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского ведомства.

Также поток охлажденного воздуха не должен быть направлен на рабочее место. Кроме того, следует соблюдать расстояние от кондиционера до рабочего места - по меньшей мере 2 м. Дополнительно отмечается, что во время работы техники окна и двери в помещении следует закрывать, а если кондиционер не располагает функцией забора наружного воздуха, то помещение следует периодически проветривать.

Чтобы не простудиться от использования кондиционера, важно корректно выбирать режим работы техники. Современные кондиционеры располагают специальной функцией, которая регулирует согласованное качание горизонтальных и вертикальных жалюзи, что дает объемный воздушный поток без сквозняков.

Уточняется, что оптимальное значение показателей температуры на рабочих местах - от 22 до 25 градусов выше нуля.

Теги: #Роспотребнадзор #кондиционер #жара
Источник: Псковская Лента Новостей
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