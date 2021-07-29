Общество

Областной суд отказался исключать Людмилу Савицкую из реестра СМИ-иноагентов

Судебная коллегия по административным делам Псковского областного суда отказалась исключить псковскую журналистку Людмилу Савицкую из реестра СМИ – иностранных агентов. Как сообщается в телеграм-аккаунте пресс-службы судов Псковской области общей юрисдикции, 29 июля суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Псковского городского суда от 5 мая об отказе в удовлетворении иска Савицкой, которая просила признать незаконным решение Министерства юстиции РФ о включении ее в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Псковского областного суда решение городского суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба журналистки – без удовлетворения.

Как сообщил в своем телеграм-канале депутат Псковской гордумы Дмитрий Пермяков, защита заявила требование об исключении Людмилы из списка иноагентов «в связи с нарушениями ее прав на свободу слова и высказываний, вмешательством в профессиональную деятельность журналиста и частную жизнь». Минюст не усмотрел никакого нарушения прав и свобод для иноагентов.

Напомним, 28 декабря 2020 года стало известно, что Минюст внес пятерых журналистов в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. В их числе два псковских журналиста: главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин и журналист «Радио "Свобода"» и «МБХ-Медиа» Людмила Савицкая. В марте текущего года Людмила Савицкая обжаловала данное решение в суде.