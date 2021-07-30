Общество

Рассказы о нечистой силе и не только: чем занимается филологическая лаборатория в Пскове

Чем занимается филологическая лаборатория и какие исследования в ней проводят рассказала в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове кандидат филологических наук, руководитель Научно-образовательной лаборатории «Социогуманитарная регионика» ПсковГУ Наталья Большакова.

«В обыденном сознании лаборатория - это пробирки, колбы, нечто химическое или физическое. Про нашу лабораторию я могу сказать, что мы работаем со словом. Наш предмет исследования - народное слово, народная речь и тексты», - пояснила Наталья Большакова.

По ее словам, социогуманитарные науки - это науки о культуре. Если естественные науки занимаются природой, то объект социогуманитарных наук - это культура.

«Лаборатория создавалась в 2003 году на научной базе двух архивов - диалектного и фольклорно-этнографического. Эти архивы, естественно, эксклюзивные, собирались в течение длительного периода в диалектологических и фольклорных экспедициях по Псковской области», - добавила руководитель лаборатории.

Также Наталья Большакова сообщила, что с недавнего времени у лаборатории появилось еще одно направление работы - археология. «Мы искали точки соприкосновения с археологами и нашли их в области культурной антропологии. Сейчас о результатах этого направления говорить еще рано - это вопрос будущего», - подчеркнула она.

Говоря о традиционных направлениях работы лаборатории, филолог особо отметила междисциплинарность исследований, которая заключается в соединении двух архивов - диалектологического и фольклорного.

«Еще в начале нашей деятельности мы думали о том, как сохранять наши архивы, исходя из новых требований. Мы начали с того, что нам нужно было сохранить аудиофонд. Это самое главное достояние нашей лаборатории - голоса истинных носителей культуры, которые передавали эту традицию из поколения в поколение. Поначалу это было трудно и медленно. Сейчас даже смешно вспомнить те технологии и странно об этом говорить - какие-то доморощенные проводки подсоединяли... Тем не менее, так, последовательно, к 2013 году бы оцифрован весь аудиофонд, и сейчас это 1055 часов непрерывного звучания. Если переводить это на дни - получим 45 дней», - вспомнила Наталья Большакова.

Как отметила филолог, к исследованию этого обширного материала сотрудники лаборатории подходят с позиции дух принципов - жанрово-тематического и ареального.

«Мы уже издали сказки, сейчас работаем над рассказами времен Великой Отечественной войны. Уже вышла первая часть сборника несказочной прозы - это небольшие рассказы о нечистой силе. Сейчас это выглядит как суеверие, но для наших предков это было своеобразным объяснением окружающего мира, тем, что когда-то заменяло науку. Это истина, в которую люди верили, и соответственно этим принципам жили», - пояснила руководитель лаборатории применение жанрово-тематического принципа.

Особенность ареального принципа, по словам Натальи Большаковой, заключается в несовпадении административного деления и культурных границ внутри региона.

«Надо сказать, что еще относительно недавно научный мир интересовали ядерные, центральные области (исторический центр Псковской земли). Сейчас же - и это тоже веяние времени - всех стала больше интересовать культура пограничья. Границы и переходы существуют не только в пространстве и времени, но и в культуре тоже. Особенной, уникальной зоной является южнопсковская территория - Себежский, Невельский, Усвятский районы. Раньше это была Витебская губерния, которая захватывала не только юг Псковской области, но и север белорусских земель, и часть Латгалии (юго-восточная часть Латвии). Нас очень интересует русско-белорусское пограничье, мы выполняем уже второй международный грант по этой тематике», - рассказала научный сотрудник.

Руководитель лаборатории высказала мнение, что деятельность филологов имеет колоссальное значение, особенно - в области познания жителей пограничных территорий.