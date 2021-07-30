Общество

Прокуратура уличила администрацию Пыталовского района в неоплате услуг дорожного подрячика

Прокуратурой Пыталовского района проведена проверка исполнения районной администрацией требований федерального закона №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по результатам которой выявлены нарушения действующего законодательства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в ходе проверки установлено, что администрацией Пыталовского района с подрядной организацией заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог муниципального значения, улиц сельских поселений в 2020 году. Несмотря на выполнение подрядчиком своих обязательств и принятием администрацией района работ по контракту, в нарушение требований законодательства о контрактной системе оплата за выполненные работы в ноябре 2020 года и декабре 2020 года в сумме 865 472,34 рубля не произведена.

В связи с этим в отношении уполномоченного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в УФАС России по Псковской области.