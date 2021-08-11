Общество

Объявлен аукцион на строительство ФАПов в Псковской области

Объявлен аукцион на определение подрядчика по строительству 23-х ФАПов в Псковской области. Об этом сообщается в Единой информационной системе в сфере закупок.

Фото: инстаграм-аккаунт регионального комитета по закупкам

В регионе должны построить:

Офис врача общей практики в селе Чихачево ГБУЗ «Бежаницкая межрайонная больница», Шиловский ФАП ГБУЗ «Бежаницкая межрайонная больница», ФАП Баландино ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница», ФАП Урицкое ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница», ФАП Булынино ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница», ФАП Долговица ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница», ФАП Ямище ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница», ФАП Тупицино ГБУЗ «Гдовская районная больница», ФАП Погостище ГБУЗ «Дедовичская районная больница», Чеснорский ФАП Усвятский филиал ГБУЗ «Невельская межрайонная больница», Кахановский ФАП ГБУЗ «Островская межрайонная больница», Скордовский ФАП Пыталовский филиал ГБУЗ «Островская межрайонная больница», Круппский ФАП ГБУЗ «Печорская районная больница», Залесский ФАП ГБУЗ «Печорская районная больница», Боровичская ФАП ГБУЗ «Порховская межрайонная больница», Щилинский ФАП ГБУЗ «Порховская межрайонная больница», Нееловский ФАП ГБУЗ «Псковская межрайонная больница», Соловьевский ФАП ГБУЗ «Псковская межрайонная больница», ФАП Велье ГБУЗ «Пушкиногорская межрайонная больница», ФАП Дубровы Новоржевский филиал ГБУЗ «Пушкиногорская межрайонная больница», ФАП Блажский ГБУЗ «Пушкиногорская межрайонная больница», Кузнецовский ФАП ГБУЗ «Себежская районная больница», ФАП в деревне Заполье Плюсский филиал ГБУЗ «Стругокрасненская межрайонная больница».

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 133 млн 949 тысяч 351,17 рубля. Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета. Подрядчик должен выполнить работы до 29 апреля 2022 года.