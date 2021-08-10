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Общество

Почти 200 ФАПов планируют построить в Псковской области

10.08.2021 15:10|ПсковКомментариев: 0

186 новых фельдшерско-акушерских пунктов планируется построить в Псковской области в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 10 августа.

«Должны построить 186 новых ФАПов по всему региону, 7 врачебных амбулаторий и 8 офисов врачей общей практики. Врачебная амбулатория - это мини-поликлиника», - рассказала Марина Гаращенко и подчеркнула, что каждый ФАП должен быть обеспечен медработником.

Также в рамках программы закупят 535 единиц медицинского оборудования для первичного звена здравоохранения, 262 автомобиля, проведут капремонт 27 медицинских организаций.

Пятилетняя программа модернизации первичного звена регионального здравоохранения согласована Минздравом, добавила Марина Гаращенко. Ежегодное финансирование - порядка 495 млн рублей.

Теги: #эхо москвы в пскове #здравоохранение #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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