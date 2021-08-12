Общество

В Совфеде оценили инициативу о продаже крепкого алкоголя с 21 года

Сенаторы поддержат инициативу Минздрава, предложившего повысить возраст, с которого можно покупать крепкий алкоголь, заявил первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.

«Если такой закон будет принят, то гражданам будут продавать крепкий алкоголь только с 21 года при предъявлении паспорта», — цитирует Рязанского РИА Новости.

Он напомнил, что несколько лет назад с подобной инициативой выступил известный хоккеист Вячеслав Фетисов, который был тогда сенатором. «Коллеги его поддержали. Думаю, что и относительно проекта Минздрава в Совете Федерации его поддержат», — подчеркнул политик.

По его словам, «медленно, но уверенно мы продвигаемся по пути формирования здорового образа жизни». При этом инициативу Минздрава Рязанский назвал «компромиссной».

«Меня это радует, это один из шагов, наряду с антитабачными мерами, на пути выполнения Стратегии формирования здорового образа жизни населения», — отметил он.

О разработанных Минздравом поправках к закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта» написала газета «Известия». В частности, предлагается запретить с марта 2022 года продажу алкоголя с содержанием спирта более 16,5 процента людям, которые не достигли 21 года. Сейчас алкоголь можно покупать с 18 лет.