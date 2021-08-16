Общество

Россияне перечислили причины отказа от вакцинации

Недавний совместный опрос «Мегаплан» и hh.ru показал, что 63% опрошенных жителей СЗФО против вакцинации от ковида, потому что считают, что таким образом государство и власть преследуют свои корыстные цели. Еще 54% отметили, что бояться за свое здоровье, которое может пострадать от последствий прививки, еще 32% не доверяют отечественным вакцинам и еще 12% жителей СЗФО ждут зарубежную вакцину, чтобы привиться.

Из числа тех, кто уже вакцинировался, 30% выбрали «Спутник V», при этом другие виды вакцин, «КовиВак» и «ЭпиВакКорона», респонденты из СЗФО не указали.

Более половины руководителей, прошедших опрос (54%), сказали, что готовы взять на работу невакцинированного сотрудника, 33% отметили, что наличие сделанной прививки будет дополнительным преимуществом кандидата. 12% не готовы взять на работу невакцинированного человека.

В свою очередь 41% сотрудников компаний из СЗФО рассказали, что отреагировали бы негативно, если бы в их корпоративной системе у каждого сотрудника появились пометки «вакцинирован» или «не вакцинирован», 32% ответили, что им было бы безразлично, а положительно к такой идее отнеслись 26% опрошенных.

«Считаю, что массового перехода работников-отказников от вакцинации из одних отраслей бизнеса в другие не будет, как и массовых увольнений. Во-первых, рынок труда в России сегодня переживает существенный дефицит кадров, на который сказывается и текущая демографическая ситуация, и общее снижение миграционного потока в страну, а также отложенный спрос на персонал в 2020 году. Наиболее здравый сценарий поведения работодателя — использовать необходимые ресурсов для того, чтобы просвещать работников о пользе вакцинации и мотивировать их сделать прививку (некоторые компании, как показал опрос, готовы премировать работников, прошедших вакцинацию)», - сказала руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

По ее словам, при устройстве на работу новых сотрудников работодатель будет акцентировать внимание на наличии у соискателя прививки или медотвода от нее. «Многие организации уже поступают именно так, некоторые же – материально мотивируют на прививку новых сотрудников. Во-вторых, обязательная вакцинация сегодня введена для абсолютного большинства профессий, связанных с оказанием услуг, что делает очень сложным переход работника в другую сферу, которая, наиболее вероятно, потребует совершенно иного опыта и квалификации», - заметила она.