Общество

Псковичам предлагают собрать ребенка в школу на «Школьном базаре»

Жителей и гостей города Пскова приглашают на «Школьный базар» в торгово-развлекательный комплекс «Акваполис». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ТРК.

«До начала школьного сезона остается неделя. Многие родители задаются вопросом — как оптимизировать покупку всего необходимого для своих детей? Идеальным вариантом может стать посещение ТРК "Акваполис"», - отметили в администрации.

В «Акваполисе» пояснили, что на территории ТРК располагается несколько магазинов одежды и канцелярских товаров, в которых родители могут приобрести все необходимое, чтобы собрать своих детей в школу.

Так, школьную форму можно купить в следующих магазинах:

Магазины канцелярских принадлежностей представлены следующими магазинами: