Общество

Коронавирус в Псковской области унес жизни еще 6 человек

Коронавирус в Псковской области унес жизни еще 6 человек. По данным портала стопкоронавирус.рф, по состоянию на утро 19 августа общая численность скончавшихся из-за COVID-19 увеличилась до 637 человек.

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Напомним, за сутки в Псковской области 167 человек выздоровели от COVID-19. За все время пандемии в регионе от болезни избавились 38 595 пациентов. Заразились коронавирусом всего 45 813 человек, из них за сутки — 102 человека. С начала распространения коронавирусной инфекции в Псковской области провели 483 886 исследований на COVID-19. Из них за сутки — 1 488.