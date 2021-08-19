Псковские архивисты опубликовали показания очевидцев о зверствах нацистов близ салотопки

Государственный архив Псковской области опубликовал в своих социальных сетях показания очевидцев о зверствах нацистов в годы Великой Отечественной войны у деревни Андрохново Псковского района.
Фото: М. Трахман / Instagram-аккаунт Госархива Псковской области
«На карте Псковской области немало мест, связанных с трагедиями людей, жизни которых оборвала Великая Отечественная война. Одно из них расположено у деревни Андрохново, близ салотопки. Это под Псковом», - говорится в сообщении..
Архивисты представили протоколы допросов свидетелей Н. М. Рогозиной и М. М. Артемьева, составленные 9 и 13 марта 1945 года.
Н. М. Рогозина: «С февраля 1942 года в сторону салотопки начали приезжать автомашины с людьми. Эти люди очень кричали, а затем были слышны выстрелы. Местные жители обнаружили около салотопки свежие могилы. Обычно машины приезжали 1–2 раза в неделю. Весной 1943 года немцы начали жечь костры в местах расстрела. Там, где раньше были ямы с трупами, были следы громадных костров, размером около 4x5м2, от которых шел запах горелого мяса и были видны слои перегоревших костей. Немцы разрывали ямы и сжигали трупы. Ям было много, по всему лесу вокруг поселка». (ГАПО. Ф. Р-903. Оп. 3. Д. 94. Л. 1–3)
М. М. Артемьев: «Неоднократно в течение лета 1943 года около кожевенного завода стояла немецкая машина, из которой выталкивали или просто выбрасывали каких-то людей, которые кричали и просили о пощаде, но немцы толкали их, били прикладами и гнали к дому Павловой. Затем этих людей уводили от дома Павловой, и сразу же раздавались автоматные очереди. Через некоторое время немцы возвращались к машине и уезжали в сторону Пскова». (ГАПО. Ф. Р-903. Оп. 3. Д. 94. Л. 4, 5)