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Псковские архивисты опубликовали показания очевидцев о зверствах нацистов близ салотопки

Государственный архив Псковской области опубликовал в своих социальных сетях показания очевидцев о зверствах нацистов в годы Великой Отечественной войны у деревни Андрохново Псковского района.

Фото: М. Трахман / Instagram-аккаунт Госархива Псковской области

«На карте Псковской области немало мест, связанных с трагедиями людей, жизни которых оборвала Великая Отечественная война. Одно из них расположено у деревни Андрохново, близ салотопки. Это под Псковом», - говорится в сообщении..

Архивисты представили протоколы допросов свидетелей Н. М. Рогозиной и М. М. Артемьева, составленные 9 и 13 марта 1945 года.

Н. М. Рогозина: «С февраля 1942 года в сторону салотопки начали приезжать автомашины с людьми. Эти люди очень кричали, а затем были слышны выстрелы. Местные жители обнаружили около салотопки свежие могилы. Обычно машины приезжали 1–2 раза в неделю. Весной 1943 года немцы начали жечь костры в местах расстрела. Там, где раньше были ямы с трупами, были следы громадных костров, размером около 4x5м2, от которых шел запах горелого мяса и были видны слои перегоревших костей. Немцы разрывали ямы и сжигали трупы. Ям было много, по всему лесу вокруг поселка». (ГАПО. Ф. Р-903. Оп. 3. Д. 94. Л. 1–3)

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