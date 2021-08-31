Общество

Количество замечаний по организации питания сократилось в псковских школах

Всего пять школ Псковской области получили замечания по организации питания школьников по итогам приемки в августе 2021 года. В прошлом году таковых было 45. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя комитета Псковской области по образованию Андрей Ермаков в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

В целом, замечания по приемке школ можно подразделить на два типа, отметил Андрей Ермаков. «Первый тип касается "недоделок" в части ремонтной кампании, которые комиссия может обнаружить, если посещает школу в начале приемки - в первых числах августа. Эти недостатки школа обязуется устранить к 1 сентября и принять детей уже в подготовленные помещения. Второй тип - это замечания надзорных органов по организации питания, оснащению и расположению пищеблоков и так далее. Однако, стоит отметить, в этом году замечания выносились точечно, и в большинстве школ питание учащихся обеспечили должным образом», - подчеркнул исполняющий обязанности председателя комитета Псковской области по образованию.

Так же он добавил, что особое внимание в этом году было уделено проверкам «тревожных» кнопок и системы пожарной сигнализации.

Смотрите также Тревожные сообщения в Росгвардию теперь можно передать из всех школ Псковской области

«Мы держим все это на постоянном контроле, ведь нет предела совершенству, если речь идет о безопасности и здоровье детей», - заключил Андрей Ермаков.