Общество

Псковские пенсионеры рассказали, на что потратят президентскую выплату

Первые пенсионеры Псковской области получили возможность оценить выплату в размере 10 000 рублей, предусмотренную указом президента России. Об этом Псковской Ленте Новостей заместитель председателя регионального отделения Союза пенсионеров России Светлана Мельничук.

«Очень порадовало то, что выплаты приходят оперативно. Вчера мне позвонила обрадованная женщина и сообщила, что получила деньги. На мой взгляд, это очень хорошо. Любое доброе слово и действие, а тем более - материальная поддержка всегда хорошо воспринимается людьми», - сказала Светлана Мельничук.

Она добавила, что считает правильным то, что выплату могут получить абсолютно все пенсионеры, вне зависимости от материального положения и других факторов.

«Сегодня, когда я пришла на работу в общественную приемную регионального отделения Союза пенсионеров, я увидела многих людей, которые обращались по различным поводам - записаться в университет ("Университет третьего возраста" - ред.) или решить свои бытовые вопросы. И каждый из них радовался, что он получил такую материальную поддержку. Кроме того, мне стало известно, что те, кому эти деньги не нужны сиюминутно, потратят их на подарки внукам и на благотворительность. Это тоже очень важно», - отметила Светлана Мельничук.

Смотрите также Единовременную выплату в Псковской области получат более 200 тысяч пенсионеров

Она поблагодарила государство от лица пенсионеров и добавила, что такая поддержка и в дальнейшем будет только приветствоваться.

«Пенсии у многих маленькие. При этом у пенсионеров есть бытовые проблемы, а кто-то, возможно, неосмотрительно влез в кредитные обязательства», - пояснила заместитель председателя регионального отделения Союза пенсионеров России.

Напомним, согласно указу президента Российской Федерации от 24 августа 2021 года №486 «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию», выплата размером 10 000 рублей придет всем получатели пенсии из Пенсионного фонда РФ. В Псковской области выплату ожидают 204 486 человек.