Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Доступная медпомощь
выбираем обогреватель
Душевный сыр от «Прасковьи Молочковой»
концерт Артура Руденко
ТОП-11 детских секций в Пскове
собираемся в лес
памятка - собираем ребенка в школу
праздники и свадьбы после бала
Новый язык с ноля
на выборы - с Народной программой
Предупреждают Только раз
Телефон прямого эфира 56-73-72
Нацпроекты стирают границы
наши в Афганистане
конкурс - застройка Четырех углов
господдержка бизнеса и инвесторов
 
 
 
ещё Общество 31.08.2021 07:450 Как изменится жизнь россиян с 1 сентября 03.09.2021 18:010 Юрий Шматов: Если цены будут быстро расти, выплаты пенсионерам можно сделать ежемесячными 03.09.2021 17:520 Псковичи переправлялись на козлах через реку во время ремонта Троицкого моста 03.09.2021 17:380 Псковских первоклассников посвятили в пешеходы 03.09.2021 17:290 Мастерские обновлены в порховской спецшколе благодаря нацпроекту 03.09.2021 17:060 Псковские пенсионеры рассказали, на что потратят президентскую выплату
 
 
 
Самое популярное 30.08.2021 09:535 Молодой человек погиб после падения с моста в Пскове 30.08.2021 13:519 Два зампредседателя комитета по образованию Псковской области покинули свои должности 30.08.2021 12:3221 «Учителя уезжают из Пскова за большими заработками и вслед за мужьями» 03.09.2021 11:247 Россиян будут штрафовать за хранение заготовок на зиму в подвале дома 28.08.2021 16:105 Ребенка сбили у Детской областной больницы в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковские пенсионеры рассказали, на что потратят президентскую выплату

03.09.2021 17:06|ПсковКомментариев: 0

Первые пенсионеры Псковской области получили возможность оценить выплату в размере 10 000 рублей, предусмотренную указом президента России. Об этом Псковской Ленте Новостей заместитель председателя регионального отделения Союза пенсионеров России Светлана Мельничук.

«Очень порадовало то, что выплаты приходят оперативно. Вчера мне позвонила обрадованная женщина и сообщила, что получила деньги. На мой взгляд, это очень хорошо. Любое доброе слово и действие, а тем более - материальная поддержка всегда хорошо воспринимается людьми», - сказала Светлана Мельничук.

Она добавила, что считает правильным то, что выплату могут получить абсолютно все пенсионеры, вне зависимости от материального положения и других факторов.

«Сегодня, когда я пришла на работу в общественную приемную регионального отделения Союза пенсионеров, я увидела многих людей, которые обращались по различным поводам - записаться в университет ("Университет третьего возраста" - ред.) или решить свои бытовые вопросы. И каждый из них радовался, что он получил такую материальную поддержку. Кроме того, мне стало известно, что те, кому эти деньги не нужны сиюминутно, потратят их на подарки внукам и на благотворительность. Это тоже очень важно», - отметила Светлана Мельничук.

Она поблагодарила государство от лица пенсионеров и добавила, что такая поддержка и в дальнейшем будет только приветствоваться.

«Пенсии у многих маленькие. При этом у пенсионеров есть бытовые проблемы, а кто-то, возможно, неосмотрительно влез в кредитные обязательства», - пояснила заместитель председателя регионального отделения Союза пенсионеров России.

Напомним, согласно указу президента Российской Федерации от 24 августа 2021 года №486 «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию», выплата размером 10 000 рублей придет всем получатели пенсии из Пенсионного фонда РФ. В Псковской области выплату ожидают 204 486 человек.

Теги: #пенсии #выплаты #указ президента
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В Псковской области разрешили проводить корпоративы — поддерживаете или нет?
В опросе приняло участие 205 человек
03.09.2021, 18:140 В России к 2024 году на всех видах общественного транспорта введут биометрию 03.09.2021, 18:010 Юрий Шматов: Если цены будут быстро расти, выплаты пенсионерам можно сделать ежемесячными 03.09.2021, 17:520 Псковичи переправлялись на козлах через реку во время ремонта Троицкого моста 03.09.2021, 17:380 Псковских первоклассников посвятили в пешеходы
03.09.2021, 17:290 Мастерские обновлены в порховской спецшколе благодаря нацпроекту 03.09.2021, 17:200 «В фокусе»: О кандидатах в депутаты Госдумы от Псковской области 03.09.2021, 17:140 Депутат от ЛДПР добился решения дорожной проблемы в деревне Кирово 03.09.2021, 17:060 Псковские пенсионеры рассказали, на что потратят президентскую выплату
03.09.2021, 16:580 Да вы меня разыгрываете 03.09.2021, 16:540 Холодный ветер и дожди ожидаются в Псковской области 4 сентября 03.09.2021, 16:490 Военные и силовики начнут получать выплаты на следующей неделе 03.09.2021, 16:400 Археологи показали три украшения, найденные на раскопках в Пскове
03.09.2021, 16:390 Кого и куда вели псковские випы в День знаний 03.09.2021, 16:230 Александр Козловский: У «Единой России» сильная команда, которая работает для людей 03.09.2021, 16:150 Как я провел лето: пользователи приложения Tele2 ловят летние воспоминания в игре 03.09.2021, 16:001 Российских автомобилистов предупредили о новых штрафах
03.09.2021, 15:541 В Псковской области участвующим в вакцинации от COVID-19 медикам выплатят более 26 млн рублей 03.09.2021, 15:389 Губернатор Псковской области Ведерников: Мы много раз пытались договориться со Шлосбергом, но «Баба-яга» всегда против 03.09.2021, 15:330 Псковская парусная регата пройдет под Кривском в эти выходные 03.09.2021, 15:160 Псковичам напомнили о самых загруженных днях в МРЭО ГИБДД
03.09.2021, 15:120 В Гидрометцентре рассказали, когда в Псковской области выпадет первый снег 03.09.2021, 14:550 Факт картельного сговора выявило УФАС в Великих Луках 03.09.2021, 14:500 Полигон в Псковской области задействуют для масштабных учений 03.09.2021, 14:451 Фотовыставку к 10-летию Дома-музея Довлатова представляет «Михайловское»
03.09.2021, 14:390 Президент Сбербанка оценил риски для российской экономики от энергоперехода 03.09.2021, 14:320 В Великолукском районе автомобилист выехал из шиномонтажа и попал в ДТП 03.09.2021, 14:2412 Михаил Ведерников призвал оппозицию к конструктивному диалогу 03.09.2021, 14:170 «Хайпожоры»: Не плюй в колодец... ВИДЕО
03.09.2021, 14:112 Организаторы «Мисс Псков 2021» назвали условия участия в конкурсе 03.09.2021, 14:000 Путин не исключил проведения Олимпийских игр 2036 года в России 03.09.2021, 13:510 Ксения из другого измерения 03.09.2021, 13:430 Уголовное дело возбудили против неплательщика алиментов из Бежаниц
03.09.2021, 13:360 Два входа для зрителей будут работать в Зеленом театре на фестивале «Крещендо» 03.09.2021, 13:260 О росте производства в пандемию рассказали депутатам на Плюсском перерабатывающем комбинате 03.09.2021, 13:160 Михаил Ведерников прокомментировал отношения Псковской области с Эстонией 03.09.2021, 13:100 Руководитель Псковского облпотребсоюза удостоен высокой награды
03.09.2021, 13:052 Названа дата открытия мемориала «Князь Александр Невский с дружиной» в Самолве 03.09.2021, 12:593 Псковский губернатор опроверг слухи о своем переходе в Госдуму 03.09.2021, 12:531 Пожилой пскович лишился сбережений при сдаче гаража в аренду 03.09.2021, 12:4513 Михаил Ведерников о митрополите Тихоне: Иногда шутим, что мы с ним - двуглавый орел
03.09.2021, 12:431 Сотрудник «Михайловского» расскажет на конференции, как поднять настроение рекреантам 03.09.2021, 12:399 Областной суд отклонил иск Шлосберга к избиркому 03.09.2021, 12:370 В Невельском районе водитель «Фольксвагена» выехал на встречку и совершил ДТП 03.09.2021, 12:331 Михаил Ведерников поблагодарил президента за внимание к проблемам Псковской области
03.09.2021, 12:280 В Бежаницком районе мужчина оторвал у знакомого карман с деньгами 03.09.2021, 12:152 Либерал-демократы довели программу партии до жителей Пыталовского района 03.09.2021, 12:093 Традиционная осенняя ярмарка в Великих Луках в этом году не состоится 03.09.2021, 12:040 Более 60 фонарей установили на дороге в Псковском районе
03.09.2021, 11:590 Регионы получат более 4 тысяч школьных автобусов 03.09.2021, 11:570 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 03.09.2021, 11:380 Еще пять человек скончались от COVID-19 в Псковской области 03.09.2021, 11:370 Карантин по АЧС отменили в четырех районах Псковской области
03.09.2021, 11:280 «Хайпожоры»: Не плюй в колодец... 03.09.2021, 11:247 Россиян будут штрафовать за хранение заготовок на зиму в подвале дома 03.09.2021, 11:110 На ноябрьские праздники из Великих Лук в Петербург назначат дополнительный поезд 03.09.2021, 11:060 Псковские росгвардейцы провели акцию «Вместе против террора»
03.09.2021, 10:581 Стала известна причина закрытия кинотеатров в Великих Луках 03.09.2021, 10:522 У псковичей появилась возможность платить за капремонт без комиссии 03.09.2021, 10:480 Житель Бежаницкого района обокрал кузницу и лишился свободы 03.09.2021, 10:390 В Тямше откроется обновленный Дом культуры
03.09.2021, 10:341 Вера Баданина: Эпизоотическая обстановка в Псковской области стабилизируется 03.09.2021, 10:242 Псковские таможенники задержали на границе автомобиль довоенного производства 03.09.2021, 10:144 Центр добровольчества открыли в Псковском районе 03.09.2021, 10:070 Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в Великих Луках
03.09.2021, 10:041 Стажировки по-прежнему остаются эффективным каналом трудоустройства - опрос 03.09.2021, 09:570 Псковские энергетики из-за непогоды работают в режиме повышенной готовности 03.09.2021, 09:451 Расписание автобуса №8А изменится с 4 сентября в Пскове 03.09.2021, 09:360 «Ростелеком» предлагает удобные варианты приобретения умной колонки «Капсула Мини»
03.09.2021, 09:330 Древние экспонаты и современные коммунальные проблемы показали депутатам в дновском музее 03.09.2021, 09:270 Спасатели уточнили район поиска пропавшего в великолукском лесу пенсионера 03.09.2021, 09:230 В Невельском районе сгорели дом, летняя кухня, баня и дровяник 03.09.2021, 09:172 Правила приветствия немецких офицеров в годы войны опубликовал псковский архив
03.09.2021, 09:028 На Дальнем Востоке России постоят новый город 03.09.2021, 08:473 МЧС предупреждает псковичей о сильном ветре 03.09.2021, 08:330 Фура съехала в кювет к частным домам в Порхове 03.09.2021, 08:228 Еще более 1400 псковичей полностью привились от COVID-19
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.