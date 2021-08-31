Общество

Кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 4 сентября

Кратковременные дожди и до 14 градусов тепла ожидаются в Псковской области 4 сентября. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на областной гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, день будет облачный с прояснениями. Ветер ожидается западного направления, ночью — северного. Порывы будут умеренными. Температура воздуха по области днем от +9 до +14 градусов, ночью от +1 до +6.

В Пскове обещают кратковременные дожди и до +13 градусов днем, ночью в областном центре похолодает. Термометры покажут отметку от +2 до +4 градусов. В Великих Луках также пройдут дожди. Днем от +12 до +14, ночью от +2 до +4 градусов.

Напомним, ранее Псковской Ленте Новостей рассказали, когда выпадет первый снег в регионе.