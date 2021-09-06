Общество

Центральная аптека в Пскове снова стала круглосуточной

Центральная аптека на Октябрьском проспекте в Пскове снова стала круглосуточной. Об этом сообщил и. п. главы городской администрации Борис Елкин.

«Снова круглосуточный режим работы у муниципальной аптеки», - написал Борис Елкин в своем инстаграм-аккаунте.

Напомним, ранее сообщалось, что пскович пожаловался на новый режим работы центральной аптеки в Пскове (Октябрьский проспект, 16). Обращение было опубликовано на сайте губернатора Псковской области 18 августа. С 1 июля аптека отказалась от круглосуточного режима работы и перешла на режим работы с 7.00 до 23.00. Директор МП «Центральная псковская городская аптека» Владимир Якубанец объяснил это необходимостью снижения издержек муниципального предприятия и небольшим спросом.

На сообщение отреагировал Борис Елкин. Он заявил, что аптека возобновит работу по ночам с сентября.