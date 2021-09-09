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Общество

Грозы и ливни ожидаются в Псковской области

12.09.2021 09:49|ПсковКомментариев: 0

Жителей Псковской области предупреждают о неблагоприятном явлении. Сегодня с периода 10-13 часов местами ожидаются грозы и ливни, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Рекомендации для населения при грозе:

- Если вы в доме, то по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, также не рекомендуется топить печи, так как выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. По этой же причине при грозе следует затушить костер.

- Не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя (заземлитель - проводник, находящийся в контакте с землей, например, зарытый стальной лист).

- Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн.

- Отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона, в том числе сотового, и электроприборов, не касайтесь металлических предметов. Если у радио - или телеприемника на крыше индивидуальная антенна, ее следует отсоединить от приборов.

На открытой местности:

- отключите сотовый телефон и другие устройства, не рекомендуется использовать зонты;

 - не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие). По статистике наиболее опасны дуб, тополь, ель, сосна;

 - при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею. Тело должно иметь по возможности меньшую площадь соприкосновения с землёй;

- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

- во время грозы нельзя купаться в водоемах. Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы - немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться в прибрежных кустах;

- во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде. Если в поисках укрытия, вам необходимо пересечь открытое пространство – не бегите, идите спокойным шагом.

Рекомендации для населения при сильном дожде:

- При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок, по возможности оставайтесь в квартире или на работе.

- Если сильный дождь застал Вас на улице, постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления.

- Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.

- Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери.

Для водителей:

- Заранее перепаркуйте автомобили из низинных мест.

- Не оставляйте автомобили на стоянках в местах, где часто происходят подтопления.

- Если сильный дождь застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного прибывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.

Источник: Псковская Лента Новостей
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