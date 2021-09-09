Общество

Мужчины будут получать материнский капитал с 2022 года

Поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», расширяющие категорию лиц, которые могут рассчитывать на получение материнского капитала, заработают уже в следующем году, сообщили в Минтруде.

«В настоящее время дополнительные меры господдержки предоставляются в приоритетном порядке женщинам - гражданам РФ в связи с социальными рисками материнства, охватывающими беременность и рождение ребенка, воспитание детей в неполной семье, возможные трудности в трудоустройстве», - говорится в пояснительной записке к документу.

Там уточняется, что право у мужчины на дополнительные меры господдержки по случаю рождения ребенка является производным от права женщины и может быть реализовано лишь в случае, когда у женщины оно прекратилось по основаниям, установленным законом, пишет газета «Известия».

«Если же, например, ребенок рожден суррогатной матерью и родителем для него является только отец, а его супруга усыновляет ребенка, получить материнский капитал нельзя. По решению Конституционного суда и в таком случае семьи должны иметь право на материнский капитал. С учетом этой позиции Минтрудом России были разработаны изменения в законодательство, которые позволят семьям, где мужчина является единственным родителем второго ребенка, рожденного после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года суррогатной матерью, получать материнский капитал», - пояснили в пресс-службе министерства.

Также там отметили, что в проекте федерального закона «О бюджете на 2022 год и плановый период 2023 -2024 годы», средства на эти выплаты будут заложены.