Общество

Псковичи заняли третье место на всероссийском слете активистов

Всероссийский слет активистов движения «Пост №1» прошел в Твери с 11 по 14 сентября. По итогам соревновательной программы команда Псковской области заняла третье место. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

На слете собрались 50 команд - более 400 человек из 33 регионов РФ. Псковский регион на соревновании представили представители военно-патриотического центра «Патриот»: Виктория Шершнева, Даниил Владимиров, Кирилл Владимиров, Валерий Билас, Владлен Сооц.

Команду подготовили руководитель военно-патриотического клуба «Постовец», педагог-организатор центра Наталья Григорьева и педагог дополнительного образования центра Иван Вертепа.

Программа слета включала в себя строевой конкурс, состязания в военно-прикладных видах спорта, проверку знаний истории страны и основных событий Великой Отечественной войны.