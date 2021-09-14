Общество

Псковичам советуют научить детей правильно разговаривать с незнакомцами по телефону

Прежде чем оставить ребенка одного дома, необходимо подготовиться и изучить важные правила, касающиеся его безопасности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В первую очередь ребенку советуют объяснить, что он уже достаточно взрослый, что пока родители на работе, он сможет побыть дома один. Объяснить рекомендуют также, что в этом нет ничего страшного, что ребенок обязательно со всем справится и родители ему доверяют.

Замок входной двери должен быть исправным, не захлопываться; открываться и закрываться с помощью ключа. Нужно позаботиться о том, чтобы ребенок не мог сам открывать окна, если квартира находится на высоком этаже. Стоит объяснить, почему нельзя выходить на балкон, залезать на подоконники и т. д., отмечают специалисты. Стоит запретить ребенку открывать двери незнакомым людям. «Пусть лучше вообще не подходит к двери, если кто-то позвонил или постучал: у родителей есть свои ключи», - подчеркнули в управлении МЧС. Необходимо спрятать все опасные вещи – спички, зажигалки, колющие и режущие предметы, бытовую химию и лекарства. «Кто знает, что может прийти в голову маленькому непоседе во время вашего отсутствия», - заметили в ведомстве. Стоит научить ребенка пользоваться необходимой бытовой техникой. Так, он должен уметь самостоятельно разогревать еду. Оптимальный вариант — это наличие микроволновой печи или электрического чайника. Если же придется пользоваться газовой плитой, то ребенок должен знать весь процесс разогревания пищи, отметила в управлении МЧС. Если у родителей с соседями доверительные отношения, то стоит предупредить их о том, что ребенок остается дома один. Можно оставить у них запасной комплект ключей. Необходимо научить ребенка правильному общению по телефону. «При разговоре с незнакомым человеком он не должен называть свое имя и адрес и уж, тем более, говорить, что мамы и папы нет дома», - подчеркнули специалисты.

«Сегодня, наверное, нет ребенка, который был бы не знаком с мобильным телефоном. Если у малыша нет сотового телефона, то около стационарного аппарата повесьте номера телефонов экстренных служб, а также самых близких родственников!» - добавили в ведомстве.