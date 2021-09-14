Общество

Главврачом Себежской районной больницы стал Алексей Прокофьев

Алексей Прокофьев вступил в должность главврача Себежской районной больницы 15 сентября. Ранее он был исполняющим обязанности руководителя данного медучреждения, сообщает районная газета «Призыв».

Фото здесь и далее: районная газета «Призыв»

Региональный комитет по здравоохранению объявил конкурс на замещение вакантной должности. Принять участие в нем могли все, кто соответствует заявленным требованиям.

В церемонии представления нового руководителя медицинской организации приняли участие председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, глава Себежского района Леонид Курсенков и медицинский персонал больницы.

Новый главврач поблагодарил присутствующих за поздравления и пообещал со всей ответственностью стоять на страже здоровья жителей района.

Напомним, Себежскую районную больницу отремонтируют до 18 декабря. Подрядчик заменит оконные и дверные блоки, обновит систему пожарной сигнализации. Начальная (максимальная) цена контракт — 3 миллиона рублей.