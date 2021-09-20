Общество

Псковских школьников приглашают принять участие в интерактивной олимпиаде

Ежегодная интерактивная олимпиада «Россия в электронном мире» стартовала в Президентской библиотеке 20 сентября. Принять участие в ней могут ученики старших классов школ, а также студенты учреждений среднего профессионального образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Проверить свои знания по русскому языку, истории и обществознанию можно, зарегистрировавшись на сайте интерактивного образовательного проекта. Регистрация и выполнение заданий первого этапа будут доступны с 20 сентября до 30 ноября включительно.

Старшеклассники и студенты будут выполнять задания с 20 сентября 2021 года по 17 марта 2022 года в рамках трех этапов олимпиады, два из которых, отборочные, пройдут дистанционно. Завершающий этап даст участникам возможность проверить свои знания в очном формате.

Подробная информация об участии в мероприятии размещена на сайте олимпиады.