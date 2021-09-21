Общество

Минздрав обновил методические рекомендации по профилактике коронавируса

Минздрав России утвердил двенадцатую версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, они содержат обновленный раздел о способах лечения беременных, перечень новых препаратов для лечения на дому, информацию о возможных комбинациях препаратов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«В новой версии методических рекомендаций обновлены разделы, касающиеся лабораторной диагностики COVID-19, лучевой диагностики, разделы, определяющие тактику лечения, включая ведение беременных», - говорится в пресс-релизе Минздрава.

Также в методичку внесены комментарии по вакцинации от COVID-19 беременных.

В схемы амбулаторного лечения пациентов с легким течением заболевания добавлен препарат будесонид, а для стационарных пациентов, имеющих факторы риска, исключен умифеновир. Также для пациентов со среднетяжелым течением заболевания добавлена возможность использования ингибиторов янус-киназ (барицитиниб и тофацитиниб).

Корректировке подверглась и схема лечения пациентов с тяжелым течением коронавируса. «Раздел "Патогенетическое лечение" полностью переработан с учетом накопленного опыта лечения COVID-19 - уточнены критерии и сроки назначения генно-инженерных биологических препаратов, добавлена информации о возможных комбинациях препаратов. Также уточнены особенности назначения антикоагулянтов», - добавили в пресс-службе.