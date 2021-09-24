В Сети появилась визуализация нового медицинского корпуса псковского вуза

В Сети появилась визуализация нового учебно-лабораторного корпуса Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ. Фотографии размещены в студенческом телеграм-канале.
Фото здесь и далее: студенческий телеграм-канал «Будка Барса»
Стоимость работ, по предварительным оценкам, составит более 1 млрд рублей. Корпус планируют построить к началу следующего учебного года.
Ранее президент России Владимир Путин выразил поддержку планам привлечения федерального финансирования и военных строителей к возведению нового учебно-лабораторного корпуса для медицинского факультета Псковского госуниверситета.
Также ранее сообщалось, что студенческий кампус Псковского государственного университета планируют открыть 26 декабря текущего года. Такое решение было озвучено во время визита в Псков вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака.