Общество

В Сети появилась визуализация нового медицинского корпуса псковского вуза

В Сети появилась визуализация нового учебно-лабораторного корпуса Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ. Фотографии размещены в студенческом телеграм-канале.

Фото здесь и далее: студенческий телеграм-канал «Будка Барса»

Стоимость работ, по предварительным оценкам, составит более 1 млрд рублей. Корпус планируют построить к началу следующего учебного года.

Ранее президент России Владимир Путин выразил поддержку планам привлечения федерального финансирования и военных строителей к возведению нового учебно-лабораторного корпуса для медицинского факультета Псковского госуниверситета.

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Также ранее сообщалось, что студенческий кампус Псковского государственного университета планируют открыть 26 декабря текущего года. Такое решение было озвучено во время визита в Псков вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака.