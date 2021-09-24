Псковичи поделятся практикой жизнеустройства людей с ментальной инвалидностью

Представители псковского Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения примут участие в форуме «Жизнеустройство людей с ментальной инвалидностью» в Свердловской области. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил директор центра Андрей Царев.
«На форуме будут обсуждать вопросы жизнеустройства людей с ментальной инвалидностью. Я предполагаю, что те вопросы, которые там будут обсуждать, будут рассматривать, в том числе и в рамках концепции комплексной реабилитации людей, а также, что они будут способствовать тому, чтобы в законодательство РФ внесли изменения, связанные с сопровождаемым проживанием и с занятостью таких людей», - рассказал Андрей Царев.
По его словам, на форуме регионы России презентуют свои практики такой работы со стороны некоммерческих организаций. Такими наработками с коллегами поделятся и представители псковского центра.
Он также отметил, что подобные мероприятия проводят регулярно. «Чем больше мы будем представлять наш опыт и перенимать опыт других регионов, тем больше шанс, что это будет закреплено на законодательном уровне», - отметил Андрей Царев.