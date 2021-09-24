Общество

Псковичи поделятся практикой жизнеустройства людей с ментальной инвалидностью

Представители псковского Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения примут участие в форуме «Жизнеустройство людей с ментальной инвалидностью» в Свердловской области. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил директор центра Андрей Царев.

«На форуме будут обсуждать вопросы жизнеустройства людей с ментальной инвалидностью. Я предполагаю, что те вопросы, которые там будут обсуждать, будут рассматривать, в том числе и в рамках концепции комплексной реабилитации людей, а также, что они будут способствовать тому, чтобы в законодательство РФ внесли изменения, связанные с сопровождаемым проживанием и с занятостью таких людей», - рассказал Андрей Царев.

По его словам, на форуме регионы России презентуют свои практики такой работы со стороны некоммерческих организаций. Такими наработками с коллегами поделятся и представители псковского центра.

«Для Псковской области такие форумы значимы, поскольку в области уже имеется существенный опыт организации такой занятости. И чтобы происходило масштабирование тех практик, которые есть в Псковской области, в производственных мастерских, в районах области, важно их законодательное закрепление», - пояснил директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения города Пскова.

Он также отметил, что подобные мероприятия проводят регулярно. «Чем больше мы будем представлять наш опыт и перенимать опыт других регионов, тем больше шанс, что это будет закреплено на законодательном уровне», - отметил Андрей Царев.