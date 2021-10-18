Социальные выплаты многодетным семьям: где и как получить

Если в вашей семье более трех детей, то вы можете получить статус многодетной семьи, а значит, рассчитывать на льготы. Какие меры поддержки действуют в 2021 году и как их получить, Псковской Ленте Новостей рассказали эксперты МТС.
Фото здесь и далее: пресс-служба МТС
Многодетные семьи имеют право на те же пособия при рождении третьего и последующего ребенка, что и семьи, в которых воспитывается 1-2 ребенка:
пособие по беременности и родам;
единовременная выплата при рождении ребенка;
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет;
ежемесячная выплата пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет.
Узнать подробнее о документах, необходимых для оформления выплат, и о том, куда с ними обратиться, можно на сайте «Госуслуги»
Многодетные семьи могут получить помощь от государства в виде компенсации за оплату услуг за электро-, газо-, водо- и теплоснабжение в размере 30% от общей суммы. Выплата предоставляется ежемесячно.
Куда обратиться:
В территориальный орган соцзащиты или в МФЦ.
Что понадобится:
заявление о выплате компенсации с указанием способа её получения, а также банковских или иных реквизитов;
копия паспорта с предъявлением подлинника;
копия удостоверения многодетной семьи с предъявлением подлинника;
выписка из домовой книги или иной документ, подтверждающий количество лиц, зарегистрированных по месту жительства получателя;
копия сберегательной книжки или выписка о банковских или иных реквизитах (номер лицевого счета, открытого в кредитной организации), на которые будет перечисляться компенсация;
документ, подтверждающий право собственности (при наличии);
копия технического паспорта на дом для зарегистрированных в частном секторе;
копии квитанций за все услуги ЖКХ и жильё с оплатой последнего месяца перед обращением с указанием лицевых счетов.
Обратите внимание. Компенсация предоставляется только при условии отсутствия задолженности по оплате услуг ЖКХ.
Если ребенок посещает детский сад, то родители могут оформить финансовую помощь в виде компенсации в размере 70% от оплаты дошкольного учреждения. Предоставляется ежемесячно.
Куда обратиться:
К заведующему детского сада либо дистанционно — через «Госуслуги».
Что понадобится:
заявление на предоставление компенсации;
паспорт одного из родителей и его копия;
свидетельство о рождении ребенка и его копия;
реквизиты счета, на который перечислят компенсацию, если регион не предоставляет ее наличными;
в некоторых регионах могут попросить удостоверение многодетной семьи.
В соответствии с указом президента по социальной поддержке многодетных семей им также положены следующие льготы:
бесплатное питание (завтраки и обеды) для учащихся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений;
бесплатная выдача лекарств для детей в возрасте до шести лет по назначению врача;
один день в месяц бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок.
О дополнительных мерах господдержки многодетных семей, желающих организовать фермерское хозяйство, занимающихся предпринимательской деятельностью, планирующих строительство дома и т. д., можно узнать на сайте «Госуслуги».
Многодетные семьи также могут экономить на связи, используя один семейный тариф на всех. Интернет в таком случае полностью безлимитный, а минуты делятся на всех по потребностям.