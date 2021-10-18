Общество

Социальные выплаты многодетным семьям: где и как получить

Если в вашей семье более трех детей, то вы можете получить статус многодетной семьи, а значит, рассчитывать на льготы. Какие меры поддержки действуют в 2021 году и как их получить, Псковской Ленте Новостей рассказали эксперты МТС.

Фото здесь и далее: пресс-служба МТС

Социальные выплаты многодетным семьям с тремя детьми и более

Многодетные семьи имеют право на те же пособия при рождении третьего и последующего ребенка, что и семьи, в которых воспитывается 1-2 ребенка:

пособие по беременности и родам;

единовременная выплата при рождении ребенка;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет;

ежемесячная выплата пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет.

Узнать подробнее о документах, необходимых для оформления выплат, и о том, куда с ними обратиться, можно на сайте «Госуслуги»

Выплаты на жилье

Многодетные семьи могут получить помощь от государства в виде компенсации за оплату услуг за электро-, газо-, водо- и теплоснабжение в размере 30% от общей суммы. Выплата предоставляется ежемесячно.

Куда обратиться:

В территориальный орган соцзащиты или в МФЦ.

Что понадобится:

заявление о выплате компенсации с указанием способа её получения, а также банковских или иных реквизитов;

копия паспорта с предъявлением подлинника;

копия удостоверения многодетной семьи с предъявлением подлинника;

выписка из домовой книги или иной документ, подтверждающий количество лиц, зарегистрированных по месту жительства получателя;

копия сберегательной книжки или выписка о банковских или иных реквизитах (номер лицевого счета, открытого в кредитной организации), на которые будет перечисляться компенсация;

документ, подтверждающий право собственности (при наличии);

копия технического паспорта на дом для зарегистрированных в частном секторе;

копии квитанций за все услуги ЖКХ и жильё с оплатой последнего месяца перед обращением с указанием лицевых счетов.

Обратите внимание. Компенсация предоставляется только при условии отсутствия задолженности по оплате услуг ЖКХ.

Получение компенсации за оплату детского сада

Если ребенок посещает детский сад, то родители могут оформить финансовую помощь в виде компенсации в размере 70% от оплаты дошкольного учреждения. Предоставляется ежемесячно.

Куда обратиться:

К заведующему детского сада либо дистанционно — через «Госуслуги».

Что понадобится:

заявление на предоставление компенсации;

паспорт одного из родителей и его копия;

свидетельство о рождении ребенка и его копия;

реквизиты счета, на который перечислят компенсацию, если регион не предоставляет ее наличными;

в некоторых регионах могут попросить удостоверение многодетной семьи.

Дополнительные льготы многодетным семьям

В соответствии с указом президента по социальной поддержке многодетных семей им также положены следующие льготы:

бесплатное питание (завтраки и обеды) для учащихся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений;

бесплатная выдача лекарств для детей в возрасте до шести лет по назначению врача;

один день в месяц бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок.

О дополнительных мерах господдержки многодетных семей, желающих организовать фермерское хозяйство, занимающихся предпринимательской деятельностью, планирующих строительство дома и т. д., можно узнать на сайте «Госуслуги».

Многодетные семьи также могут экономить на связи, используя один семейный тариф на всех. Интернет в таком случае полностью безлимитный, а минуты делятся на всех по потребностям.