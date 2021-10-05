Общество

Псковские росгвардейцы изъяли у охотника карабин и патроны

Оперативно-профилактическое мероприятие «Охота» провели псковские росгвардейцы на территории Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В мероприятиях задействовали сотрудников подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии и представителей регионального комитета по природным ресурсам и экологии.

Они проверили 113 охотников и выявили 5 фактов нарушения правил оборота гражданского оружия, изъяли карабин и пять патронов к нему. Нарушителей привлекли к административной ответственности.