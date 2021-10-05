Общество

Песков назвал причину рекордной суточной смертности от COVID-19 в России

Главной причиной рекордной суточной смертности от коронавирусной инфекции в России является недостаточный уровень вакцинации. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на слова пресс-секретаря президента страны Дмитрия Пескова.

По его словам, количество летальных исходов заражения коронавирусом «вызывает обеспокоенность».

Фото: «Газета.ру»

«Вирус становится злее, а уровень вакцинации у нас недостаточен. Как правило, тяжело болеют и умирают те, кто не сделал прививку», - заявил представитель Кремля.

Он также отметил, что в настоящее время хороши любые методы, способствующие росту понимания необходимости вакцинации.

«Все мы ждем повышения уровня понимания людьми необходимости вакцинации. Без этого мы не сможем продвинуться», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Напомним, 5 октября в России был зафиксирован новый максимум по количеству смертей от коронавируса — за сутки скончались 895 человек.