Общество

К середине лета в Пскове благоустроят парк имени Юрия Гагарина

Парк имени Юрия Гагарина благоустроят в Пскове до 31 июля 2022 года. Работы проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Общественная территория расположена на Запсковье между улицами Гущина и Гдовской. На территории парка отремонтируют старые и сделают новые пешеходные и велосипедные дорожки, установят детский игровой комплекс, воркаут-площадку и площадки для мини-футбола и баскетбола. В парке также появится освещение, малые архитектурные формы, скамейки и урны, цветы, кустарники и деревья.

«Радует, что в скором времени в Пскове появится еще одно благоустроенное пространство, где смогут отдыхать и с пользой проводить время псковичи всех возрастов. Сейчас мы прорабатываем вопрос отражения темы космоса в деталях благоустройства, чтобы название парка и его содержание были взаимосвязаны», - отметил исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин.

Контракт на выполнение работ заключен между управлением городского хозяйства администрации города Пскова и подрядной организацией ООО «Чистый двор». В 2020 году парк имени Юрия Гагарина победил в голосовании по отбору объектов благоустройства.