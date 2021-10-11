Останки около 1000 человек обнаружил поисковый батальон ЗВО

Военнослужащие отдельного специального поискового батальона Западного военного округа (ЗВО) обнаружили останки около тысячи человек в ходе экспедиций на местах боев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
В текущем году военнослужащие ЗВО провели 10 экспедиций в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях и в Республике Карелии.
В Невельском районе Псковской области военнослужащие поискового батальона ЗВО оказали помощь следственному комитету по эксгумации расстрелянных мирных жителей. Также в Республике Карелия были проведены масштабные работы по подъему останков красноармейцев, умерших от ран в полевом госпитале и захороненных в братской могиле.
Кроме того, в ходе поисковых работ удалось найти более 300 взрывоопасных предметов, которые были переданы для дальнейшей утилизации. В фонды музеев переданы одежда и предметы быта, элементы вооружения.
Всего были обнаружены останки 571 военнослужащего Красной Армии (личности 18 удалось идентифицировать по медальонам) и останки 417 гражданских лиц.