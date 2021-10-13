Общество

Областной суд признал законным включение псковича в реестр СМИ-иноагентов

Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Псковского городского суда от 7 мая об отказе в удовлетворении иска журналиста Дениса Камалягина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области, журналист просил признать незаконным решение министерства юстиции РФ о включении его в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Псковского областного суда решение Псковского городского суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба Камалягина - без удовлетворения.

Напомним, 28 декабря 2020 года Минюст внес пятерых журналистов в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. В их числе два псковских журналиста: главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин и журналист «Радио "Свобода"» и «МБХ-Медиа» Людмила Савицкая. Обжалование решение в судебном порядке оказалось безрезультатным.

29 сентября 2021 года список пополнил руководитель псковского «Голоса»* Владимир Жилинский.

*Незарегистрированная организация, выполняющая функции иностранного агента