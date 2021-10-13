Общество

Россиян предупредили о новой схеме кибермошенников во время переписи населения

Во время переписи населения могут активизироваться кибермошенники, которые практически всегда пытаются использовать в своих схемах новостную повестку. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на слова руководителя департамента противодействия мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексея Сизова.

Фото: wikipedia.org

«В этом году принять участие в переписи населения впервые можно через портал Госуслуг. Киберпреступники могут попытаться создать сайты-дублеры этого портала для того, чтобы незаконно завладеть персональными данными граждан, данными от их учетной записи на "Госуслугах" или вовлечь их в свои мошеннические схемы», — рассказал специалист.

В этом году уже фиксировался всплеск сайтов-дублеров «Госуслуг»: это было во время выплат президентских пособий на детей. Алексей Сизов посоветовал при переходе на «Госуслуги» следить, чтобы в адресной строке браузера высвечивался настоящий адрес https://www.gosuslugi.ru/.

«Никаких дополнительных цифр или букв быть не должно. Так, при мошенничестве с выплатами злоумышленники дописали к нему всего одну букву "S" — gosuslugis.ru. Обратите внимание, что киберпреступники могут заменять буквы на похожие символы (например, заменяют букву "о" на цифру "0")», — пояснил Сизов.

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К тому же мошенники часто не используют защищенное SSL-соединение для своих сайтов. То, что соединение незащищенное, можно понять по перечеркнутому замочку перед адресом сайта в адресной строке браузера.

Как еще злоумышленники могут пытаться завладеть данными россиян:

через массовые рассылки с целью привлечь потенциальных жертв на свои фейковые сайты,

через контекстную рекламу или в таргетинге в социальных сетях.

Также высока вероятность того, что активизируются телефонные мошенники. Они могут звонить, представляясь сотрудниками, которые отвечают за перепись, чтобы получить персональные данные жертвы или данные для входа на портал.

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Напомним, всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября текущего 2021 года.