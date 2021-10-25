Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Секреты уюта из XIX века
Tele2 приглашает на работу
детские прививки польза или риск?
Концерт рок-группы «Ария»
псков лучший кофе
декодируем QR-реальность
зачем ванна в библиотеке
выхлопные инвестиции
Правила безопасности с газовым оборудованием
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 25.10.2021 07:150 Заболеваемость COVID-19 в Псковской области за неделю выросла на 10% 25.10.2021 08:000 Гинцбург назвал оптимальный срок для ревакцинации от коронавируса 25.10.2021 07:300 Долговая нагрузка россиян за полгода выросла до 35% их дохода 25.10.2021 07:150 Заболеваемость COVID-19 в Псковской области за неделю выросла на 10% 24.10.2021 22:251 Показатели прививочной кампании выросли на 22% в Псковской области 24.10.2021 22:002 Великолучанин опубликовал фото разрушенного во время ледохода моста
 
 
 
Самое популярное 22.10.2021 10:259 Работу псковских предприятий могут приостановить на 3 месяца за нарушение антиковидных мер 22.10.2021 10:5028 О возможности введения в Псковской области тотального локдауна заявил губернатор 24.10.2021 20:254 Радары NASA зафиксировали НЛО 23.10.2021 12:3623 Новый туристический поезд привез в Псков 150 пассажиров 22.10.2021 21:481 Почти 400 керамид зафиксировали в ходе исследований в пещерах Псково-Печерского монастыря
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Гинцбург назвал оптимальный срок для ревакцинации от коронавируса

25.10.2021 08:00|ПсковКомментариев: 0

Шесть месяцев - оптимальный срок для ревакцинации и хорошего ответа иммунной системы на препарат, заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«У нас с вами есть не только те механизмы, которые позволяют вырабатывать большой уровень антител, но и механизмы, которые контролируют этот уровень антител, и поэтому если у человека высокий уровень антител, и он себе еще дополнительно антиген вводит в виде вакцины, чтобы его поднять, то уровень антител несильно повышается. Никакого вреда человек себе этим не нанесет, но при этом дополнительной пользы может и не получить, и у него будет такой же высокий уровень антител, который у него был и до ревакцинации, если он был высокий», - цитирует Гинцбурга ТАСС.

По его словам, полгода - оптимальный период до ревакцинации, так как это минимальный срок, при котором выработавшиеся ранее антитела держатся на высоком уровне, что обеспечивает защиту. Ученый добавил, что такой срок также обусловлен сейчас появлением дельта-штамма коронавируса, из-за которого нужно постоянно поддерживать высокий уровень защитных антител.

«Все возможности для ревакцинации в стране сейчас есть. В пунктах вакцинации действительно присутствуют все вакцинные препараты», - отметил он.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в стране ревакцинировались уже более 2,5 млн человек.

Теги: #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли наградить Юлию Пересильд как первого актера-космонавта?
В опросе приняло участие 1417 человек
25.10.2021, 08:000 Гинцбург назвал оптимальный срок для ревакцинации от коронавируса 25.10.2021, 07:451 Льготные проездные для учащихся прекратят действовать в Псковской области с 25 октября 25.10.2021, 07:300 Долговая нагрузка россиян за полгода выросла до 35% их дохода 25.10.2021, 07:150 Заболеваемость COVID-19 в Псковской области за неделю выросла на 10%
25.10.2021, 06:560 Производители круп в России предупредили о росте цен на гречку и овсянку 24.10.2021, 22:251 Показатели прививочной кампании выросли на 22% в Псковской области 24.10.2021, 22:002 Великолучанин опубликовал фото разрушенного во время ледохода моста 24.10.2021, 21:402 «Зенит» выиграл «Спартак» со счетом 7:1
24.10.2021, 21:150 Космонавты рассказали, как не дали Юлии Пересильд ничего сломать на МКС 24.10.2021, 20:504 Врачи рассказали о последствиях покупки прививочных сертификатов 24.10.2021, 20:254 Радары NASA зафиксировали НЛО 24.10.2021, 20:050 Создатели сериалов в США стали отказываться от оружия на съемках после выстрела Болдуина
24.10.2021, 19:450 Правительство распространило льготную ипотеку на строительство частных домов 24.10.2021, 19:251 Актер Сергей Губанов высказал свое мнение о Пскове 24.10.2021, 19:059 Минтранс предложил увеличить стоимость проезда по платным автодорогам в 1,5 раза 24.10.2021, 18:4512 Минздрав разрешил кормящим матерям вакцинироваться от коронавируса
24.10.2021, 18:252 Чудское озеро станет чище благодаря программе приграничного сотрудничества 24.10.2021, 18:050 Псковичи смогут увидеть арктические пейзажи в областной библиотеке 24.10.2021, 17:453 Освещение улиц станет дешевле в Пустошке 24.10.2021, 17:201 Врач назвал органы, которые чаще всего поражает коронавирус
24.10.2021, 17:000 Правительство выделит резервные деньги на выплаты пособий по соцстрахованию 24.10.2021, 16:402 Лед на водоемах Псковской области появится позже, чем обычно 24.10.2021, 16:200 Нижегородские «особые дети» побывали на виртуальной прогулке в Михайловском 24.10.2021, 16:000 Псковские параспортсмены заняли призовые места на всероссийских соревнованиях
24.10.2021, 15:400 Умер режиссер «Особенностей национальной охоты» Александр Рогожкин 24.10.2021, 15:200 Попова призвала ограничить контакты сейчас, чтобы «хорошо встретить Новый год» 24.10.2021, 15:057 Эксперты заявили о росте социального напряжения из-за неравенства дохода 24.10.2021, 14:407 Интерактив: Включайте голову, товарищи автомобилисты
24.10.2021, 14:252 Заморозки до -6 градусов ожидаются ночью 25 октября в Псковской области 24.10.2021, 14:000 Церемонию открытия I Международного фестиваля «Мой Пушкин» будут транслировать в сети 24.10.2021, 13:404 Псковичи могут отправиться в 3D-тур по музеям Гдова и Печор 24.10.2021, 13:200 Союз десантников Псковской области поздравил бойцов спецназа ГРУ
24.10.2021, 13:006 Псковичи могут одновременно привиться от коронавируса и гриппа 24.10.2021, 12:400 Правительство профинансирует разработку новых стандартов в сфере туризма 24.10.2021, 12:400 Энергетики восстановили основную линию электросети в Псковской области 24.10.2021, 12:208 Коронавирус подтвердился у 282 жителей Псковской области за сутки
24.10.2021, 12:000 Мошенники начали оформлять на россиян микрозаймы с помощью СМС-бомберов 24.10.2021, 11:450 Четыре человека скончались от коронавируса в Псковской области 24.10.2021, 11:400 PR-менеджеры и фармацевты больше других сотрудников считают свою работу призванием 24.10.2021, 11:206 Госдеп США внес россиян в список «бездомных национальностей»
24.10.2021, 11:001 Правительство не поддержало закон о наказании за нарушение предвыборных обещаний 24.10.2021, 10:401 Псковский цирк стал лауреатом всероссийского фестиваля в Перми 24.10.2021, 10:200 Великолучанина задержали при попытке украсть продукты из магазина 24.10.2021, 10:001 Систему распознавания курильщиков в неположенных местах планируют создать в России
24.10.2021, 09:403 Торговые центры и общепит в Ленобласти не будут закрывать в период нерабочей недели 24.10.2021, 09:205 Россиянам объяснили, кого могут уволить в нерабочие дни 24.10.2021, 09:000 Эксперт рассказал, кому повысят пенсии в ноябре 23.10.2021, 22:398 В Петербурге на неделю приостановят работу общепита и розничной торговли
23.10.2021, 22:000 Победители «Киномании на Великой» смогут посетить известную киностудию 23.10.2021, 21:452 В псковском колледже проходит акция для популяризации ЗОЖ среди студентов 23.10.2021, 21:261 Футбольный клуб «Псков» стал обладателем кубка Северо-Запада 23.10.2021, 21:090 После ДТП в Палкинском районе одного из водителей госпитализировали
23.10.2021, 20:565 Иммунолог назвал условие эффективной ревакцинации от коронавируса 23.10.2021, 20:341 Помогшей взорвать кинотеатр с фашистами порховичке исполнилось 95 лет 23.10.2021, 20:111 Первых победителей фестиваля бардовской песни определили в Псковской области 23.10.2021, 19:490 Собирающимся в отпуск россиянам объяснили, как увеличить размер выплат
23.10.2021, 19:180 Около 70 населенных пунктов Псковской области остаются без электроснабжения 23.10.2021, 19:117 Полиция пресекла фиктивную вакцинацию от COVID-19 в медучреждении Петербурга 23.10.2021, 18:480 Псковичи стали призерами конкурса «Альтернативная энергетика» 23.10.2021, 18:280 Порховская прокуратура выявила 60 торгующих водительскими правами сайтов
23.10.2021, 18:060 Специалист оценил ситуацию с долларом к концу года 23.10.2021, 17:450 Налоговая рассказала псковичам о боксах для обращений на входе в инспекцию 23.10.2021, 17:253 Интерактив: Поселенцы строительной канавы 23.10.2021, 17:054 Псковское МЧС призывает водителей не ждать зимы для замены покрышек
23.10.2021, 16:441 «Царевна-жаба» и другие песни прозвучали на встрече в псковской библиотеке 23.10.2021, 16:240 Ученые выяснили, кто может умереть от COVID-19 после вакцинации 23.10.2021, 15:590 Снег прогнозируют в Псковской области 24 октября 23.10.2021, 15:430 Петр Алексеенко принимает участие в пленуме ЦК КПРФ в Подмосковье
23.10.2021, 15:230 Ряд деревень Псковского района обесточили на несколько дней 23.10.2021, 15:035 Почти 500 пациентов приняла псковская инфекционка за неделю 23.10.2021, 14:430 Жители Сочи перекрыли дорогу и устроили митинг против новой схемы движения 23.10.2021, 14:224 Юлия Пересильд поделилась впечатлениями о стыковке с МКС в условиях отказа техники
23.10.2021, 14:001 Мастер-классы по воркауту проходят в Псковской области в онлайн-формате 23.10.2021, 13:402 «Михайловское» приглашает туристов на выставку «В садах Лицея» 23.10.2021, 13:180 Журналист «Эха Москвы» Майя Пешкова умерла от коронавируса 23.10.2021, 13:131 Без электроснабжения в Псковской области остаются более 700 человек
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru