График приема врачей амбулаторного центра изменился в псковской инфекционке

Порядок приема врачей-специалистов амбулаторного центра Псковской областной инфекционной больницы изменился в связи с необходимостью усиления работы в стационаре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.
Платный прием:
Амбулаторный прием (по ОМС):
Запись на платный прием проходит на официальном сайте учреждения и по телефону информационного центра: 8 (8112) 294-122 ежедневно с 9:00 до 19:00. Записаться на амбулаторный прием можно через РИАМС «ПроМед» и по телефону информационного центра: 8 (8112) 294-122 ежедневно с 9:00 до 19:00.
Больница находится на улице Майора Доставалова, 14 в Пскове.