Общество

График приема врачей амбулаторного центра изменился в псковской инфекционке

Порядок приема врачей-специалистов амбулаторного центра Псковской областной инфекционной больницы изменился в связи с необходимостью усиления работы в стационаре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.

Платный прием:

врач-инфекционист Елена Перова: ежедневно (кроме выходных) с 13:30 до 14:30,

врач ультразвуковой диагностики Мария Отраднова: вторник, четверг с 9:00 до 10:00,

врач ультразвуковой диагностики Кирилл Павлов (детский прием): вторник, среда, четверг с 8:00 до 9:00.

Амбулаторный прием (по ОМС):

врач-инфекционист Елена Перова: ежедневно (кроме выходных) с 14:30 до 18.00,

врачи-пульмонологи Марина Керман, Елена Мурашова: вторник, четверг с 8:30 до 10:30,

главный внештатный пульмонолог Псковской области Анастасия Повторейко: суббота с 11:00 до 14.00.

Запись на платный прием проходит на официальном сайте учреждения и по телефону информационного центра: 8 (8112) 294-122 ежедневно с 9:00 до 19:00. Записаться на амбулаторный прием можно через РИАМС «ПроМед» и по телефону информационного центра: 8 (8112) 294-122 ежедневно с 9:00 до 19:00.

Больница находится на улице Майора Доставалова, 14 в Пскове.