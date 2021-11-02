Общество

Жители Северо-Запада более 65 тысяч раз вернули покупки в интернет-магазины

Клиенты Почты России на Северо-Западе стали чаще пользоваться услугой «Легкий возврат». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

За 9 месяцев клиенты Почты России на Северо-Западе с помощью услуги «Легкий возврат» вернули в интернет-магазины свыше 66 тысяч товаров. Это почти в два раза превышает показатели прошлого года.

«Наши партнеры – интернет-магазины и их покупатели оценили услугу Почты России "Легкий возврат". Это удобное решение, которое превращает возврат товара в конкурентное преимущество интернет-магазинов и маркетплейсов. По статистике, в среднем люди возвращают 82% приобретенной одежды, 32% обуви и 31% электротоваров. Наша услуга позволяет бесплатно и быстро возвращать купленные в интернет-магазине товары через почтовые отделения. При этом для возврата заказа покупателю необходим только трек-номер – не требуются ни чек, ни документы, удостоверяющие личность», – рассказала заместитель директора по электронной коммерции в Северо-Западном макрорегионе АО «Почта России» Елена Васильева.

Условие только одно – интернет-магазин должен быть подключен к услуге «Легкий возврат». Для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан Почта России предоставляет возможность быстро подключиться к услуге по договору оферты.

За январь – сентябрь текущего года в Псковской области покупатели вернули в интернет-магазины в три раза больше товаров, чем в прошлом году. Объем возвратов составил около 1400 единиц. В пресс-службе отметили, что, получив отправление в одном отделении, вернуть его можно в другом, удобном для клиента.