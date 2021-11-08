Общество

Псковские студенты могут принять участие в олимпиаде Яндекса

Студентов Псковской области приглашают на всероссийскую олимпиаду «Я — профессионал». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Основная цель олимпиады — помочь начинающим специалистам проявить себя и продолжить обучение в ведущем вузе страны или начать карьеру в крупной компании. Принять участие в проекте могут студенты, обучающиеся по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

«В 2021/22 учебном году олимпиада пройдет уже в пятый раз. Участники смогут попробовать свои силы в одном или нескольких из 72 направлений. Они охватывают различные профессиональные сферы — от медицины и здравоохранения, компьютерных и инженерных наук до квантовых технологий, педагогических и сельскохозяйственных наук. В числе новых направлений проекта — "Мировой океан", "География", "Генетические технологии", "Классный руководитель", "Организация культурно-массовых и выставочных мероприятий", "Современные технологии библиотечно-информационной деятельности"», - отметили организаторы.

Олимпиада пройдет в период с декабря 2021 года по июнь 2022 года. Регистрация участников продлится до 7 декабря включительно.

Медалисты, победители и призеры олимпиады по решению ученого совета образовательной организации высшего образования могут быть приравнены к лицам, получившим максимальные баллы по результатам вступительных испытаний на образовательные программы / направления подготовки / укрупненные группы направлений подготовки следующего уровня образования, соответствующие направлениям олимпиады. Кроме того, все дипломанты получают возможность войти в национальную кадровую базу «Я — профессионал» и пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов олимпиады в соответствии с постановлением предусмотрены также денежные премии от 100 000 до 300 000 рублей.

Ознакомиться с положением об олимпиаде, полным списком направлений, а также порядком регистрации и участия студентов можно на официальном сайте проекта.