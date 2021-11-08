Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Концерт рок-группы «Ария»
детские прививки польза или риск?
топи печь правильно
морально сильные
псков лучший кофе
доставка еды в пскове
«Справедливая Россия» возвращает деньги
защити дачу от воров
Телефон прямого эфира 56-73-72
декодируем QR-реальность
выбор в пользу жизни
работа затылком
 
 
 
ещё Общество 08.11.2021 06:591 Более 52 тысяч псковичей смогли за время пандемии победить COVID-19 08.11.2021 14:180 «Постскриптум»: Попытки возрождения льноводства и ноябрьские праздники. ВИДЕО 08.11.2021 14:050 Гололедицу и снег прогнозируют в Псковской области 9 ноября 08.11.2021 14:020 Суд обязал печорскую администрацию починить пассажирский катер 08.11.2021 13:550 Два светодиодных фонтана появятся в Великих Луках к Новому году 08.11.2021 13:260 Псковские студенты могут принять участие в олимпиаде Яндекса
 
 
 
Самое популярное 06.11.2021 00:1910 Опубликованы фотографии с места ДТП с тремя погибшими в Псковском районе 06.11.2021 17:1930 Псковский губернатор объяснил, почему принято решение не продлевать режим нерабочих дней 07.11.2021 18:492 Пропавшие в октябре двое мужчин погибли в ДТП в Пустошкинском районе 07.11.2021 17:1423 Стало известно, как преобразится территория в районе Степановского лужка в Пскове 06.11.2021 09:4813 Свежие данные по заболеваемости COVID-19 привел псковский губернатор
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковские студенты могут принять участие в олимпиаде Яндекса

08.11.2021 13:26|ПсковКомментариев: 0

Студентов Псковской области приглашают на всероссийскую олимпиаду «Я — профессионал». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Основная цель олимпиады — помочь начинающим специалистам проявить себя и продолжить обучение в ведущем вузе страны или начать карьеру в крупной компании. Принять участие в проекте могут студенты, обучающиеся по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

«В 2021/22 учебном году олимпиада пройдет уже в пятый раз. Участники смогут попробовать свои силы в одном или нескольких из 72 направлений. Они охватывают различные профессиональные сферы — от медицины и здравоохранения, компьютерных и инженерных наук до квантовых технологий, педагогических и сельскохозяйственных наук. В числе новых направлений проекта — "Мировой океан", "География", "Генетические технологии", "Классный руководитель", "Организация культурно-массовых и выставочных мероприятий", "Современные технологии библиотечно-информационной деятельности"», - отметили организаторы.

Олимпиада пройдет в период с декабря 2021 года по июнь 2022 года. Регистрация участников продлится до 7 декабря включительно.

Медалисты, победители и призеры олимпиады по решению ученого совета образовательной организации высшего образования могут быть приравнены к лицам, получившим максимальные баллы по результатам вступительных испытаний на образовательные программы / направления подготовки / укрупненные группы направлений подготовки следующего уровня образования, соответствующие направлениям олимпиады. Кроме того, все дипломанты получают возможность войти в национальную кадровую базу «Я — профессионал» и пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов олимпиады в соответствии с постановлением предусмотрены также денежные премии от 100 000 до 300 000 рублей.

Ознакомиться с положением об олимпиаде, полным списком направлений, а также порядком регистрации и участия студентов можно на официальном сайте проекта.

Теги: #Олимпиада #Яндекс #студенты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Что для вас День народного единства?
В опросе приняло участие 500 человек
08.11.2021, 14:180 «Постскриптум»: Попытки возрождения льноводства и ноябрьские праздники. ВИДЕО 08.11.2021, 14:050 Гололедицу и снег прогнозируют в Псковской области 9 ноября 08.11.2021, 14:020 Суд обязал печорскую администрацию починить пассажирский катер 08.11.2021, 13:550 Два светодиодных фонтана появятся в Великих Луках к Новому году
08.11.2021, 13:514 Псковичам с ранимой психикой рекомендовали не смотреть спектакль «Магазин» 08.11.2021, 13:460 Ущерб от пожаров в Псковской области с начала года превысил 21 млн рублей 08.11.2021, 13:420 Олег Брячак выслушает псковичей на личном приеме 08.11.2021, 13:280 Безработный ограбил пенсионерку в Великих Луках
08.11.2021, 13:260 Псковские студенты могут принять участие в олимпиаде Яндекса 08.11.2021, 13:180 Молодой человек угнал ВАЗ для поездки к родственникам в Опочецкий район 08.11.2021, 13:090 Балетную классику для детей представят в псковской филармонии 08.11.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
08.11.2021, 12:593 Псковская область заняла 70 место в рейтинге по доступности аренды жилья 08.11.2021, 12:500 Скончался почетный гражданин Псковского района Зиновий Ольман 08.11.2021, 12:494 Железнодорожный проезд в Пскове отремонтировали после обращения в прокуратуру 08.11.2021, 12:416 Псковичка попросила увеличить количество номерков в детской стоматологии
08.11.2021, 12:350 Пьяного водителя «Мерседеса» остановили полицейские в Великих Луках 08.11.2021, 12:330 Школьник из Пскова разработал проект по созданию умного магазина 08.11.2021, 12:320 Из-за болезни водителей отменили рейсы автобуса Дедовичи — Чернецово 08.11.2021, 12:290 ВТБ предложит клиентам других банков бесплатно «протестировать» свои продукты и сервисы
08.11.2021, 12:241 Семь человек погибли в ДТП на псковских дорогах за неделю 08.11.2021, 12:230 Гдовский центр сообщил о пропаже аиста с розовым кольцом 08.11.2021, 12:151 Псковичам рассказали, как проверить расход электричества на общедомовые нужды 08.11.2021, 12:030 Сильный мокрый снег ожидается в Псковской области
08.11.2021, 11:522 Пскович украл 11 пачек сливочного масла 08.11.2021, 11:380 Еще семь человек в Псковской области стали жертвами COVID-19 08.11.2021, 11:365 Около 160 нарушений ограничительных мер выявили в Псковской области за неделю 08.11.2021, 11:332 «Постскриптум»: Попытки возрождения льноводства в Псковской области и ноябрьские праздники
08.11.2021, 11:170 По факту ДТП с тремя погибшими в Псковском районе ведется проверка 08.11.2021, 11:1311 Интерактив: Ковидная давка 08.11.2021, 10:566 Опубликованы фотографии с места смертельного ДТП на дороге Порхов - Успенье 08.11.2021, 10:530 Росгвардейцы задержали великолучанина за кражу водки
08.11.2021, 10:500 Жителя Пыталовского района без водительских прав наказали за нетрезвую езду 08.11.2021, 10:450 Великолучанка побила два мировых рекорда по зимнему плаванию 08.11.2021, 10:414 QR-коды о вакцинации стали недействительными из-за технического сбоя на «Госуслугах» 08.11.2021, 10:340 Восемь человек задержали в Полистовском заповеднике за незаконный сбор клюквы
08.11.2021, 10:328 Чем маются псковские политики в соцсетях после выборов 08.11.2021, 10:190 Девушка пострадала при съезде автомобиля в кювет в Дедовичском районе 08.11.2021, 10:130 Самбисты из Псковской области стали призерами турнира в городе Ржеве 08.11.2021, 10:071 Псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за мощного ветра
08.11.2021, 10:000 Псковички завоевали медали на соревнованиях по вольтижировке в Петербурге 08.11.2021, 09:460 Экскаватор загорелся от удара электротоком в Себежском районе 08.11.2021, 09:400 Рассылка уведомлений для уплаты налогов завершилась в Псковской области 08.11.2021, 09:342 Автомобиль травмировал женщину на переходе в Овсище. ФОТО
08.11.2021, 09:270 Взрывоопасные предметы искали на территории Снетогорского монастыря 08.11.2021, 09:170 В России предложили компенсировать ветеранам 100% платы за ЖКУ 08.11.2021, 09:100 Руководители псковских шахматных клубов стали участниками «всеобуча» 08.11.2021, 08:550 Жителя Палкинского района осудили за кражу денег у знакомой
08.11.2021, 08:440 Два автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове 08.11.2021, 08:4014 Псковский губернатор призвал привиться и пообещал минимум ограничений на Новый год 08.11.2021, 08:200 Более трети жителей Северо-Запада негативно относятся к употреблению феминитивов 08.11.2021, 08:005 Новый сертификат о вакцинации от COVID-19 вводят в России с 8 ноября
08.11.2021, 07:381 Россия может разрешить беспошлинный ввоз мяса 08.11.2021, 07:190 Гинцбург рассказал о достаточном для защиты от «дельта»-штамма уровне антител 08.11.2021, 06:591 Более 52 тысяч псковичей смогли за время пандемии победить COVID-19 07.11.2021, 22:312 Псковские разведчики провели тренировку по освобождению заложников
07.11.2021, 22:142 В Стругах Красных автомобилист сбил пешехода и скрылся с места ДТП 07.11.2021, 21:531 Взрыв обрушил здание кафе в Казахстане 07.11.2021, 21:453 Эффект от новых препаратов против тяжелой формы COVID-19 оценила инфекционист 07.11.2021, 21:261 Появились фотографии с места смертельного ДТП в Пустошкинском районе
07.11.2021, 21:075 Подземная река мешает реконструировать перекресток в Великих Луках по графику 07.11.2021, 20:441 Депутат Госдумы предложил способ борьбы с мигрантами-правонарушителями 07.11.2021, 20:221 Врач рассказал, как пользоваться компьютером без вреда для глаз 07.11.2021, 20:011 Сотрудники МЧС провели сегодня рейды во всех районах Псковской области
07.11.2021, 19:400 Россияне перечислили странные покупки, сделанные в «черную пятницу» 07.11.2021, 19:200 Права заключенных в России предложили расширить 07.11.2021, 18:492 Пропавшие в октябре двое мужчин погибли в ДТП в Пустошкинском районе 07.11.2021, 18:434 Псковичам разъяснили, чем лучше повторно привиться от коронавируса
07.11.2021, 18:220 Эксперт назвал идеальные валюты для хранения сбережений 07.11.2021, 18:040 В Великих Луках за кражи осудили подростка 07.11.2021, 17:419 Шойгу объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в российской армии 07.11.2021, 17:350 Умер последний в истории России министр путей сообщения
07.11.2021, 17:1423 Стало известно, как преобразится территория в районе Степановского лужка в Пскове 07.11.2021, 16:422 Парламенты России и Белоруссии подготовят «дорожную карту» интеграции 07.11.2021, 16:210 Великолучанину грозит до 6 лет тюрьмы за оплату покупок чужой картой 07.11.2021, 16:020 Иммунологи рассказали, у кого чаще встречается симптом «ковидных пальцев»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru