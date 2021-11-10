Общество

Псковичи смогут увидеть ретроградную комету без помощи телескопа

Псковичи смогут увидеть в небе ретроградную долгопериодическую комету Леонард без помощи телескопа. Об этом в группе группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте» сообщил астроном-любитель Петр Митрофанов.

Фото здесь и далее: Петр Митрофанов / «Клуб любителей астрономии Псковской области». Комета C/2021 A1 (Leonard). 9 ноября 5.30-6.40. SWDKP25012, QHY8L, 13 по 5 минут

«Комету Леонарда, вероятно, можно будет наблюдать невооруженным глазом в начале декабря 2021 года в утренние часы. Наилучшее время для ее видимости в Псковской области - с 6.00 до 8.00. В настоящее время комета имеет блеск около девятой звездной величины. Комету Чурюмова-Герасменко в ноябре-декабре можно наблюдать в любительские телескопы», - рассказал Петр Митрофанов.

Комета 67P (Чурюмова-Герасименко). 9 ноября. SWBKP25012, QHY8L, 54 по 4 минуты

Фотографии астроном-любитель сделал в ночь на 9 ноября.