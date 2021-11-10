Против введения системы QR-кодов выступают почти 70% россиян — опрос

2 из 3 россиян выступают против ведения системы QR-кодов в магазинах и транспорте. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие россияне их всех округов страны.
Только 18% представителей экономически активного населения РФ считают, что нужно вводить систему QR-кодов: 14% для посещения магазинов и использования общественного транспорта, 2% — только для посещения магазинов и столько же респондентов — только для использования общественного транспорта. 68% россиян против введения системы QR-кодов.
Мужчины чаще женщин голосовали за ввод системы QR-кодов в том или ином объеме — 20% против 15% соответственно. Мало сторонников среди россиян с доходом до 50 тысяч рублей в месяц (16%). Реже остальных же поддерживали идею введения QR-кодов в магазинах и транспорте антипрививочники (только 3%). А вот среди вакцинированных граждан инициатива встретила поддержки больше всего: ее одобрил 31% из них.