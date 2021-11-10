Общество

Российские школьники завоевали пять медалей на международной олимпиаде по физике

Школьники из России завоевали четыре золотые медали и одну серебряную на Первой Международной олимпиаде по физике имени Аль-Фергани в Узбекистане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канале Минпросвещения РФ.

«Четыре золотые медали и одну серебряную завоевали наши школьники, выступавшие на Первой международной олимпиаде по физике им. Аль-Фергани. Олимпиада проходила в смешанном, очно-дистанционном формате, и наши ребята приняли участие в олимпиаде непосредственно в городе Фергана в Узбекистане», - говорится в сообщении.

Золотые медали получили Иван Касьянов (Алтайский край), Алексей Санин (Башкирия), Ольга Терехова и Радмир Жумаев (Московская область). Серебряная медаль у Романа Максимова из Московской области.

Всего в олимпиаде приняли участие сборные 19 стран мира.