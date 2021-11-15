Общество

Анна Кузнецова: Необходимо провести анализ норм законопроекта о введении QR-кодов

Необходимо провести анализ норм законопроекта о введении QR-кодов. Об этом заявила вице-спикер Госдумы, врио замсекретаря Генсовета «Единой России» Анна Кузнецова.

«Если то, что здоровье граждан – это высшая ценность и нужно максимально сберечь его, вопросов не вызывает, то по мерам, предложенным в документе, есть тревоги», - цитирует ее официальный Telegram-канал «Единой России».

Напомним, в Госдуму был внесен законопроект о введении QR-кодов в транспорте, непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях.

«Уже накопилось множество вопросов по содержанию документа. Считаю необходимо внимательно изучить все меры, провести анализ предложенных норм, выбрать наиболее удобные форматы для его обсуждения, чтобы иметь возможность корректировки принимаемых решений и поиска ответов на возникшие у многих вопросы», - сказала Анна Кузнецова.