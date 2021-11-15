Общество

В 2022 году связью планируют обеспечить 94% территории Псковской области

На 94% территории Псковской области в 2022 году планируют предоставить доступ к связи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с вице-президентом, директором макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александром Логиновым. Стороны рассмотрели перспективные направления сотрудничества. Также в обсуждении принял участие и. о. начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов.

Александр Логинов сообщил о ходе реализации программы по развитию в малочисленных населенных пунктах региона устойчивой мобильной связи и высокоскоростного интернета. По его словам, в 2021 году в рамках исполнения поручения правительства РФ в регионе идет работа по установке 48 базовых станций в поселениях, где численность жителей не превышает 100 человек.

«Сейчас прорабатываются механизмы реализации программы в 2022 году еще в 50 деревнях и селах», - проинформировал руководитель северо-западного микрорегионального филиала компании «Ростелеком». Также он отметил, что организация готова за счет собственных средств установить несколько дополнительных станций в тех населенных пунктах, где эта проблема стоит остро и которые не попадут в основной список программы.

Виталий Рахманов рассказал о проведении совместно с компанией профильным управлением мониторинга населенных пунктов без связи. Таковых оказалось более полутора тысяч, из которых только в 347 деревнях проживает более 10 человек.

«Это данные Всероссийской переписи 2010 года, - отметил он, - информация новой переписной кампании станет основой для планирования установки новых станций с тем, чтобы на 100% обеспечить связью не только население, но и территории, где люди пребывают сезонно. Речь идет о дачниках».

В настоящее время в регионе также продолжается установка компанией базовых станций сотовой связи в рамках второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенство (УЦН 2.0). Открытие одной из них — в деревне Шилово Бежаницкого района — состоялось в октябре. Всего до конца года смонтируют 12 станций. Еще 30 планируется установить в следующем году.

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Михаил Ведерников поинтересовался, каков процент покрытия территорий региона будет в предстоящем году с учетом успешной реализации обоих проектов. Виталий Рахманов отметил, что показатель будет превышать 94%.

Александр Логинов заключил, что взаимодействие компании с Псковской областью за последний год вышло на новый уровень. Как он сообщил, в будущем году предприятие готово предложить сотрудничество в сфере экологии, пожарной безопасности и сельского хозяйства.

Губернатор подчеркнул, что готов рассматривать новые предложения участия региона в экономически эффективных пилотных проектах.