Общество

Псковские власти расширили перечень уполномоченных составлять протоколы за нарушение антиковидных мер

Перечень органов власти, должностные лица которых обладают полномочиями по составлению протоколов в части нарушений по соблюдению противовирусных мер, расширили в Псковской области. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

«На основании предписаний Роспотребнадзора в указы губернатора Псковской области "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции" и "О перечне органов исполнительной власти Псковской области, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных нарушениях", внесены изменения», - говорится в сообщении.

Теперь полномочия по составлению протоколов в части нарушений по соблюдению противовирусных мер также будут возложены:

на комитет по природным ресурсам администрации Псковской области (в части требований по посещению предприятий общественного питания и кальянных),

на управление молодежной политики администрации Псковской области (в части требований по посещению предприятий общепита и спортивных объектов),

на управление по вопросам противодействия коррупции администрации Псковской области (в части требований по посещению общепита и кальянных),

на управление проектной деятельности администрации Псковской области (в части требований по посещению общепита).

Дополнительно внесен запрет на посещение гражданами кальянных.

Управлению цифрового развития и связи администрации Псковской области поручили ежедневно размещать на официальном сайте администрации Псковской области оперативную информацию о ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции на территории региона.