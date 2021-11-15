Происшествия

За нарушение «масочного» режима за неделю оштрафовали более 250 псковичей

254 человека в Псковской области оштрафовали за нарушение «масочного» режима за неделю, с 8 по 14 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

«Судами Псковской области за период с 8 по 14 ноября 2021 года рассмотрено 285 дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение "масочного" режима)», - говорится в сообщении.

Правонарушителям назначили штрафы от 1000 рублей. Кроме того, за указанный период псковичам вынесли 31 предупреждение.