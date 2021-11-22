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Общество

«Стену скорби» устанавливают в Пушкиногорском районе

23.11.2021 16:10|ПсковКомментариев: 1

«Стену скорби» - первую часть мемориала «Чертова гора» - монтируют в Пушкиногорском районе. Об это вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян сообщил в Instagram.

Фото здесь и далее: Инстаграм-аккаунт Армена Мнацаканяна

«Идут работы по реконструкции мемориала "Чертова гора" в Пушкиногорском районе. Он был открыт в 1965 году, все эти годы поддерживался в достойном состоянии. Но пришло время капитальных работ, которые, как полагается, были согласованы с комитетом по ОКН региона», - отметил Армен Мнацаканян.

У мемориала регулярно проходят памятные мероприятия. Несколько лет назад, при подготовке проекта полной реконструкции, эксперты рассчитали стоимость восстановления мемориала - около 17 миллионов рублей.

«Средства значительные. Чтобы не откладывать работы, волостные и районные власти решили двигаться поэтапно и подключать все возможные источники финансирования, в том числе деньги из районного бюджета, региональный грант победителей конкурса "Лучшее поселение Псковской области". Около 300 тысяч рублей собрали неравнодушные люди в качестве пожертвований. По госпрограмме в этом сезоне работы выполняются на 2,5 миллиона рублей», - рассказал парламентарий.

В настоящее время выполняется сборка части мемориала под названием «Стена скорби», на которой разместят плиты с именами погибших воинов. Также планируется изваять гранитные стелы с информацией о воинских частях и соединениях, которые освобождали Пушкиногорский край.

«В следующем сезоне продолжение работ будет зависеть от финансирования из регионального бюджета. Приложу усилия, чтобы начатое благоустройство знакового места не было остановлено. От души благодарю Николая Иванова – главу районного Собрания. Его неравнодушие и постоянный контроль сейчас помогают двигать процесс», - добавил Армен Мнацаканян.

Напомним, на «Чертовой горе» похоронены более 8 тысяч воинов. Имена почти 5 тысяч бойцов известны. Большая часть захороненных пали при освобождении Пушкиногорского района в 1944 году, во время прорыва линии обороны «Пантера». В настоящее время на «Чертовой горе» продолжают захоранивать останки воинов, обнаруженных поисковыми отрядами во время ежегодных «Вахт памяти».

Теги: #псковское областное собрание #Пушкинские Горы #мемориал
Источник: Псковская Лента Новостей
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