Общество

В Псковской области будут проверять потенциальных подрядчиков

Псковский губернатор Михаил Ведерников и руководитель Росфинмониторинга по СЗФО Евгений Гилет проработки механизма проверочных мероприятий в отношении потенциальных подрядчиков или организаций 25 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

Михаил Ведерников и Евгений Гилета детально обсудили взаимодействие региональных властей и Росфинмониторинга в части эффективного расходования денежных средств и противодействия незаконным финансовым операциям.

Один из ключевых вопросов касался проработки механизма проверки со стороны Росфинмониторинга в отношении потенциальных подрядчиков или организаций, заключивших госконтракты по объектам капстроительства, реконструкции и ремонта.

«В Псковской области в следующем году, например, достаточно серьезный объем бюджетных средств предусмотрен на дороги. Порядка 12 млрд рублей. Кроме того, есть ряд объектов, которые будут строиться, в том числе и по поручению президента. Мы бы хотели свести к минимуму риски появления недобросовестных подрядчиков», — сказал Михаил Ведерников.

Евгений Гилета представил ряд рабочих проектов, которые могут быть реализованы на территории региона. Внимание привлек проект, в рамках которого специалисты ведомства осуществляют мониторинг потенциальных подрядчиков, которые готовятся выйти на контракты стоимостью более 3 млн рублей. Оперативная проверка на предмет возможных рисков в данном случае ведется в ручном режиме, подчеркнул Евгений Гилета. Руководитель межрегионального управления также обратил внимание на возможность постоянного мониторинга уже заключенного контракта на предмет возможного «вывода» денег.

Глава региона положительно оценил представленные проекты по контролю за расходованием бюджетных средств, предотвращению возможных финансовых нарушений. «У нас много добропорядочных подрядчиков, которые ответственно подходят к взятым на себя обязательствам. Но нам бы хотелось оперативной связи по тем объектам, где мы видим потенциальные риски, или в отношении подрядчиков, которых мы не знаем», — отметил губернатор.

Администрация области напомнила, что совместная работа с управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу ведется в рамках соглашения об информационном взаимодействии, которое заключено в марте этого года.