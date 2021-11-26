Общество

Минтруд планирует определить «границу бедности» в России

Минтруд внесет сегодня на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии проект постановления правительства, который вводит дополнительный инструмент для оценки бедности в РФ. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

«Границей бедности» будет показатель, дополняющий прожиточный минимум — он будет учитывать уровень общей инфляции, а не изменение узкого «минимального» набора потребления. Первый показатель, рассчитываемый ежеквартально, предполагается использовать как целевой, второй, привязанный к медианному доходу, останется базой для расчета пособий.

Напомним, с 2021 года в РФ действует новый порядок определения прожиточного минимума — если раньше он рассчитывался как стоимость потребительской корзины, то теперь для определения его размера используется показатель медианного дохода населения.

Медианный доход — это величина дохода, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины — ниже. Согласно предложению Минтруда, на ближайшие пять лет прожиточный минимум составляет 44,2% от медианного дохода. При этом региональный прожиточный минимум должен быть установлен субъектами в соответствии с коэффициентом соотношения федерального и регионального прожиточного минимума. На доведение величин прожиточного минимума в субъектах до рассчитанных на основе коэффициентов величин Минтруд запланировал дать регионам четыре года.